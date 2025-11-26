vacanța de iarnă 2025: când se închid și se redeschid școlile

Școlile din România se apropie de una dintre cele mai așteptate perioade din an: vacanța de iarnă.

Conform structurii anului școlar 2025-2026, activitatea didactică se va suspenda începând de sâmbătă, 20 decembrie, urmând ca elevii și cadrele didactice să revină în sălile de clasă miercuri, 8 ianuarie 2026.

Conform Mediafax, pauza coincide cu marile sărbători ale sezonului și include atât zilele de Crăciun și Revelion, cât și cele două zile libere legale din 6 și 7 ianuarie. În total, perioada de odihnă însumează 19 zile, fără posibilitatea de modificare, întrucât intervalul este stabilit prin calendarul oficial emis de Ministerul Educației.

Vacanța de iarnă sosește imediat după finalizarea celui de-al doilea modul de învățare, programată pentru 19 decembrie. Pentru elevi, aceasta oferă un respiro binevenit înaintea evaluărilor care vor urma în primele săptămâni din 2026. Pentru profesori, reprezintă un răgaz necesar după o etapă intensă de activitate.

Structura anului școlar rămâne organizată pe cinci module, alternând perioadele de cursuri cu pauze menite să asigure ritmicitatea procesului educațional. Pe lângă vacanța de iarnă, calendarul mai prevede:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în februarie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Prima zi de cursuri din noul an va fi 8 ianuarie, miercuri. Părinții și elevii trebuie însă să urmărească anunțurile Inspectoratului Școlar Județean pentru a afla exact perioada vacanței mobile din februarie, aceasta variind de la un județ la altul.

Cu un calendar clar stabilit, familiile își pot organiza din timp planurile pentru sărbători, iar elevii au ocazia să se pregătească pentru următoarele etape ale anului școlar după o pauză binevenită.