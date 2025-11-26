valea avrigului rămâne temporar fără curent: este întrerupere programată

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu informează că joi, 27 noiembrie 2025, între 09:00 și 16:00, furnizarea energiei electrice va fi suspendată pe Valea Avrigului.

Măsura este necesară pentru racordarea și punerea în funcțiune a unui nou post de transformare.

Persoanele afectate pot consulta informații actualizate despre întreruperi pe site-ul SDEE Sibiu la rubrica „Întreruperi programate” sau apelând Call Center-ul la 0800-500-929.