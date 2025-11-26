vreme rea miercuri dimineață în județul sibiu: cod galben de vânt în 5 localități

Județul Sibiu se află în această dimineață sub atenționare COD GALBEN, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care avertizează asupra unor intensificări ale vântului.

Localitățile vizate sunt: Avrig, Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu și Boița. Rafalele pot atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, iar avertizarea este valabilă în intervalul 26 noiembrie 2025, ora 8:40 – 12:00.

Meteorologii subliniază că județul Sibiu se confruntă în ultimele ore cu variații rapide ale vremii, iar zonele expuse vântului puternic pot resimți efecte imediate în trafic, dar și asupra unor activități sensibile la rafale. Autoritățile recomandă prudență în deplasări, în special în zonele deschise sau la altitudini ridicate.

Conform Mediafax, pe lângă atenționarea emisă pentru Sibiu, ANM a transmis în această dimineață și alte mesaje nowcasting valabile în mai multe regiuni ale țării. În județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț și Vrancea este în vigoare o atenționare cod galben de ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Fenomenul afectează atât drumurile naționale, cât și anumite localități din zonele rurale, unde ceața densă persistă în primele ore ale zilei.

De asemenea, pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara, situate la peste 1800 de metri altitudine, ANM anunță rafale extrem de puternice, ce pot urca până la 90-120 km/h. Avertizarea este valabilă până la ora 11:00.

Totodată, în zona depresionară a județului Harghita se semnalează din nou ceață densă, cu vizibilitate scăzută, avertizarea fiind valabilă până la ora 10:33. Pe lista localităților afectate se află Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni și alte zone adiacente.

Specialiștii atrag atenția că avertizările imediate sunt actualizate constant în funcție de evoluția fenomenelor, iar populația este sfătuită să urmărească mesajele transmise de Centrul Național de Prognoză Meteo.