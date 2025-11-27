acces și program special la cimitirul municipal sibiu de sfântul andrei și 1 decembrie

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu anunță modificări ale programului de funcționare la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, în contextul zilelor libere prilejuite de sărbătorile naționale.

Program de funcționare

Luni, 1 decembrie 2025 – cimitirul va fi închis publicului.

Marți, 2 decembrie 2025 – revenire la programul normal.

Totodată, în baza H.C.L. nr. 109/2017, care reglementează accesul auto în Cimitirul Municipal Sibiu, conducerea anunță că intrarea cu autovehicule va fi gratuită în următoarele zile:

30 noiembrie 2025

1 decembrie 2025

2 decembrie 2025

Program în perioada sărbătorilor de iarnă

Reprezentanții serviciului public reamintesc că, pe durata sezonului rece, accesul în cimitir se desfășoară după programul de iarnă, respectiv zilnic între orele 08.00 și 17.00.

Autoritățile recomandă vizitatorilor să țină cont de aceste modificări pentru a-și organiza din timp deplasările în cimitir în zilele de sărbătoare.

Ai spus:

tit

ChatGPT a spus:

Cimitirul Municipal Sibiu – program special de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 Acces gratuit auto în Cimitirul Municipal Sibiu de 30 noiembrie până pe 2 decembrie Ziua Națională: Cimitirul Sibiu va fi închis pe 1 decembrie 2025 Programul de iarnă al Cimitirului Municipal Sibiu: modificări pentru sărbători Anunț important pentru vizitatorii Cimitirului Municipal Sibiu de 1 decembrie Acces și program special la Cimitirul Municipal Sibiu în perioada sărbătorilor 30 noiembrie – 2 decembrie 2025: intrare gratuită cu mașina în Cimitirul Sibiu Cimitirul Municipal Sibiu informează: program modificat de Ziua Națională Serviciul Public Administrarea Cimitirului Sibiu – reguli și program pentru 1 decembrie Vizitatori atenție: Cimitirul Sibiu închis pe 1 decembrie, program normal marți

Vrei să continui să utilizezi GPT-5? Încearcă gratuit planul