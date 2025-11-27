accident joi dimineață în sibiu: minor lovit de mașină pe târgul fânului

Accident rutier joi dimineață pe strada Târgul Fânului din municipiul Sibiu, acolo unde polițiștii Biroului Rutier au intervenit de urgență după ce un minor a fost lovit de un autoturism.

Potrivit primelor verificări, în timp ce conducea un autoturism pe strada Târgul Fânului, un sibian în vârstă de 67 de ani a acroșat un pieton în vârstă de 14 ani, chiar în zona unei treceri de pietoni.

Minorul a suferit vătămări corporale și a fost preluat de echipajele medicale. Un echipaj SMURD cu medic a intervenit rapid, copilul prezentând un traumatism cranian și un traumatism la picior. A fost transportat la CPU Luther pentru investigații de specialitate.

Traficul este îngreunat în zonă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările producerii accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare.