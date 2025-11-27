andra albu de la usr, noul subprefect al județului sibiu: ”cred într-o administrație deschisă”

Andra Albu, membră USR din 2016, cu experiență în comunicare și relații publice, preia funcția de subprefect al județului Sibiu.
De-a lungul anilor, ea a susținut constant activitatea filialei și a echipei județene, implicându-se activ în proiectele și campaniile partidului. Parcursul profesional al Andrei Albu evidențiază rigoare, abilități organizatorice și o bună înțelegere a modului de funcționare a instituțiilor publice.
„Am acceptat această funcție conștientă de responsabilitatea pe care o implică și cu dorința de a sprijini un mod de lucru mai clar între instituții. Cred într-o administrație transparentă, în care deciziile sunt asumate responsabil și în baza legii”, a declarat Andra Albu.
„Numirea Andrei Albu aduce în instituția prefectului un profesionist eficient și orientat spre dialog. Cunoaște bine realitățile județului și poate asigura o colaborare corectă cu administrația locală.” a transmis Adrian Echert, președintele filialei județene USR Sibiu
USR Sibiu și-a exprimat încrederea că această numire va contribui la consolidarea unei colaborări stabile și profesioniste între instituțiile județului.
