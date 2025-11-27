avertizare meteo prelungită: ploi consistente și ninsori în special într-o anumită zonă a județului sibiu

Județul Sibiu intră, începând de miercuri după-masă, într-un nou interval cu vreme instabilă și fenomene meteo în intensificare.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, între 27 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20:00, se vor semnala ploi consistente, lapoviță, ninsoare pe creste și vânt puternic.

În mai multe zone ale județului Sibiu, inclusiv în depresiuni și în zona submontană, vor fi episoade de ploi temporare, iar pe parcursul nopții de joi spre vineri pot apărea treceri spre lapoviță și ninsoare, mai ales în nordul județului și la altitudini înalte din Munții Făgăraș și Cindrel.

Cantitățile de apă pot atinge 10 – 25 l/mp, iar în sudul județului, spre Carpații Meridionali, se pot înregistra și 35 – 45 l/mp. Pe crestele montane, unde precipitațiile vor cădea predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, vântul va sufla în rafale de 70 – 90 km/h, reducând vizibilitatea și accentuând senzația de frig.

Locuitorii județului Sibiu vor resimți o răcire accentuată începând de joi, fenomen care se va intensifica spre finalul săptămânii. Zonele situate la altitudine pot avea parte de primele episoade consistente de iarnă.

Deși avertizarea COD GALBEN vizează în principal județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, instabilitatea atmosferică asociată acestei avertizări poate influența indirect și partea sudică și sud-estică a județului Sibiu, aflată în proximitatea zonelor montane cu precipitații abundente.