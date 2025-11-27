Consiliul Superior al Magistraturii a emis un aviz negativ pentru proiectul de lege care vizează pensiile magistraților.

Avizul CSM este consultativ, însă nu blochează procedura legislativă, astfel că Guvernul poate decide dacă își asumă răspunderea în Parlament sau trimite proiectul în circuitul legislativ obișnuit. Surse politice susțin că legea ar putea fi contestată la Curtea Constituțională.

Conform Mediafax, proiectul propune reducerea pensiilor de serviciu la 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. În prezent, pensia magistraților ajunge la aproximativ 80% din salariul brut final.

Vârsta standard de pensionare ar urma să crească treptat până la 65 de ani, pe parcursul unei perioade de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Magistrații ar putea ieși mai devreme la pensie doar dacă au o vechime de cel puțin 35 de ani, însă pensia anticipată va fi diminuată cu aproximativ 2% pentru fiecare an înainte de atingerea vârstei standard.

Mai multe adunări generale ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv cea a Curții de Apel București, au respins proiectul, motivând că modificările ar putea afecta stabilitatea sistemului judiciar și independența magistraților.

Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei vineri, de 28 noiembrie 2025, către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la votul de joi, a spus că proiectul merge pe traiectoria sa, avizul de la CSM fiind doar consultativ.

„Este nevoie că atunci când reformăm statul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere. Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaște această opinie. S-a avut în vedere și această opinie. Mai departe, proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a spus Radu Marinescu, după votul din CSM.