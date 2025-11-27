bilanț provizoriu al incendiului din hong kong: 55 de decese și 279 de persoane date dispărute

Apar primele date oficiale cu privire la numărul victimelor din incendiu devastator izbucnit miercuri, 26 noiembrie, într-un complex de locuințe din districtul Tai Po, Hong Kong.
Conform raportului, incendiul a provocat moartea a cel puțin 55 de persoane, rănirea a 123 și dispariția a 279. Printre răniți se află și opt pompieri care au intervenit pentru stingerea focului.
Incendiul a fost catalogat drept unul dintre cele mai grave din ultimele decenii din Hong Kong, iar peste 900 de locuitori ai blocului au fost evacuați. Focul s-a propagat rapid pe schelele de bambus instalate pe fațada clădirii, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor.
Ca urmare a tragediei, conducerea administrației locale a anunțat că vor fi efectuate inspecții în toate complexele rezidențiale aflate în renovare. Controalele vor urmări starea schelelor și calitatea materialelor de construcție, pentru a se asigura că sunt respectate normele de siguranță
