black friday la 9 optik între 28 și 30 noiembrie: rame și ochelari de soare la jumătate de preț, plus cadouri și surprize garantate

De Black Friday, toate locațiile 9 Optik din Sibiu pregătesc clienților reduceri importante și cadouri atractive. În weekendul 28–30 noiembrie, întreaga gamă de produse – rame, lentile, ochelari de soare și accesorii – beneficiază de discount-uri speciale.

Între 28 și 30 noiembrie, clienții pot achiziționa toate ramele de vedere și ochelarii de soare cu 51% reducere, indiferent de brand sau model. Toate tipurile de lentile sunt reduse cu 35%, iar la a doua pereche de ochelari progresivi se aplică o reducere de 45%. În plus, cei care optează pentru această ofertă primesc lentile de soare cu dioptrii cadou.

Cartonaș răzuibil cu premii garantate

Pentru o experiență completă, fiecare client primește un cartonaș răzuibil cu surprize reale. Printre premii se numără: lentile de soare cu dioptrii cadou, reduceri suplimentare de până la 60% la branduri cunoscute precum Ana Hickmann, Guess sau Emporio Armani, vouchere de 150 de lei, dar și cadouri practice: rame, ochelari de soare, lavete sau tocuri marca 9 Optik.

Pe talonul răzuibil pot fi descoperite și alte beneficii: reparații gratuite timp de un an pentru orice membru al familiei, reduceri suplimentare la comenzi existente sau oferta de 51% reducere la orice produs achiziționat în luna decembrie 2025. Toate premiile sunt autentice și pot fi utilizate până la finalul anului.

Consultații gratuite la 9 Optik

Pe lângă promoțiile de Black Friday, clienții au acces în fiecare locație la servicii complete de optică medicală: consultații optometrice gratuite, rame moderne, lentile de calitate, ochelari de vedere și de soare, alături de accesorii pentru întreținere și protecție vizuală. Personalul calificat oferă consultanță personalizată pentru ca fiecare vizitator să găsească soluția potrivită nevoilor sale.

9 Optik este prezentă în trei locații din Sibiu: în Galeria Auchan – Shopping City Sibiu, în Galeria Carrefour – Șoseaua Sibiului nr. 5 și în Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1–3A. Toate magazinele aplică aceleași promoții în perioada 28–30 noiembrie și respectă standardele de calitate ale brandului.