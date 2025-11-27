ce alcoolemie a avut șoferul urmărit de poliție si care a făcut prăpăd pe străzile din sibiu: 3 mașini avariate

Tânărul de 26 de ani, care a fost urmărit de poliție pe străzile din Sibiu, în noaptea de duminică spre luni, avariind trei autoturisme, a avut o alcoolemie extrem de mare. El a fost băgat în spatele gratiilor, iar în următoarele 30 de zile va avea timp să se gândească la faptele comise.

În dimineața zilei de luni, între orele 04:00-04:35, un tânăr de 26 de ani a făcut prăpăd pe străzile din Sibiu. S-a urcat la volan, deși nu avea permis de conducere, fiind și băut, și a gonit pe mai multe străzi. Poliția a mers pe urmele lui, însă n-a vrut să tragă pe dreapta. Din cauza inconștienței lui, un om a ajuns la spital. El a avariat trei autoturisme în goana nebună, inclusiv autospeciala poliției.

Oamenii legii au stabilit și valoarea alcoolemiei. Individul era băut bine! „S-a reţinut că inculpatul, o persoană de sex masculin, în vârstă de 26 de ani, în dimineaţa zilei de 24.11.2025 (luni), în jurul orelor 04:00-04:35, nedeţinând permis de conducere şi înregistrând o alcoolemie de 1,69 g/l alcool pur în sânge, conform primei probe biologice recoltate, respectiv de 1,48g/l alcool pur în sânge, conform celei de-a doua probe biologice, fiind însoţit de doi pasageri, a condus un autoturism marca Volkswagen Jetta pe mai multe străzi din Mun. Sibiu, context în care, pe fondul vitezei excesive, a consumului de alcool şi al faptului că încerca să evite oprirea la semnalele organelor de poliţie care s-au angajat în urmărirea acestuia cu pornirea semnalelor acustice şi luminoase, a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea unei persoane care a fost transportată la spital pentru îngriijri medicale şi avarierea a 3 autoturisme, inclusiv a autospecialei de poliţie”, a transmis prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În urma celor întâmplate procurorul a solicitat judecătorului să dispună arestarea preventivă a tânărului. Așadar, în următoarele 30 de zile, el va sta în spatele gratiilor.

Val de conduceri sub influența alcoolului

Cu această ocazie, procurorii avertizează că fenomenul conducerii autovehiculelor sub influența unor cantități ridicate de alcool se află într-o expansiune evidentă în România, iar evenimentele rutiere cu victime sunt din ce în ce mai numeroase.

„În aceste condiții, organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, în colaborare strânsă cu organele de poliție, au dispus măsuri dintre cele mai ferme permise de legislație pentru descurajarea unor astfel de fapte antisociale. În cursul ultimei luni de zile, pe lângă reținerile dispuse de polițiști, procurorii din cadrul unității noastre de parchet au solicitat judecătorilor și au obținut 3 mandate de arestare preventivă – în 3 cauze distincte având ca obiect infracțiuni rutiere”, menționează procurorul Marius-Adrian Rotaru.