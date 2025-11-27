ce înseamnă un serviciu ddd corect – diferența dintre improvizație și procedură

În ultimii ani, termenul „DDD” a început să fie folosit tot mai des.

Dar nu toate serviciile care poartă această denumire respectă standardele reale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare.

Pentru mulți, o intervenție înseamnă „a stropi un spațiu”.

Pentru ATUM, înseamnă a-l evalua, trata și garanta.

🔹 De la reacție la procedură

Un serviciu DDD corect nu se bazează pe reacție – adică „a venit clientul, dăm cu soluție și plecăm”.

Se bazează pe procedură, care cuprinde patru etape clare:

Evaluare inițială – se identifică zonele de risc, sursele de infestare și condițiile favorabile; Alegerea tratamentului – se stabilesc produsele, concentrațiile și metodele potrivite fiecărei situații; Aplicarea controlată – operatorii respectă timpii, cantitățile și secvențele de lucru; Verificare și raportare – totul se documentează digital, cu rezultate măsurabile.

Aceasta este diferența dintre un simplu serviciu și un proces controlat.

🔹 Eficiență fără riscuri

Substanțele biocide folosite de ATUM sunt toate certificate și avizate de Ministerul Sănătății, aplicate în concentrații precise și sigure.

Echipele nu aleg „după experiență”, ci după fișele tehnice și procedurile aprobate.

Astfel, se asigură eficiența tratamentului fără a pune în pericol oamenii, animalele sau suprafețele tratate.

🔹 Diferența se vede în timp, nu în miros

Un tratament corect nu se simte prin mirosul substanței, ci prin stabilitatea rezultatelor.

O intervenție profesionistă nu lasă urme, dar elimină complet cauza.

„Noi nu vindem stropeli, ci rezultate măsurabile,” subliniază Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Trasabilitate totală

Fiecare lucrare efectuată de ATUM este trasabilă digital:

fiecare produs utilizat are cod, concentrație și lot înregistrat;

fiecare punct de tratament are poziție clară în plan;

fiecare proces-verbal este numerotat și arhivat electronic.

În acest fel, clienții pot demonstra oricând conformitatea în fața oricărui control DSP, DSVSA sau audit HACCP.

Un serviciu DDD corect nu înseamnă „mai multă substanță”, ci mai multă metodă.

Într-un oraș care respectă lucrul bine făcut, ATUM aduce o abordare bazată pe ordine, precizie și responsabilitate.

Pentru că igiena adevărată se construiește prin proceduri, nu prin improvizații.

