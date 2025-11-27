clădire cu 5 niveluri pe milea: locurile de parcare, amenajate în subteran

O clădire cu cinci niveluri s-ar putea construi pe bulevardul General Vasile Milea din Sibiu. Aceasta va fi formată atât din apartamente, cât și din spații pentru servicii. Documentația de urbanism se află, în acest moment, în consultare publică.

Firma SC IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL vrea să construiască un imobil cu funcțiuni mixte pe bulevardul General Vasile Milea, la numărul 15. Pe teren se află, în prezent, o clădire în stare de degradare, care va fi demolată. Documentația PUD se află în consultare publică, astfel că sibienii pot veni cu sugestii și recomandări până în 10 decembrie 2025. Detalii, AICI.

Clădirea existentă va fi demolată

În prezent, pe terenul de 814 metri pătrați se regăsește o clădire, care va fi demolată. „Pe terenul pe care se va construi există o construcție cu regim înălțime parter. Imobilul este înscris în CF cu destinația construcții administrative și social culturale, în stare degradată”, se arată în documentație.

Pe teren poate fi construită o clădire cu regimul de înălțime S+P+3+M/ S+P+3+R/ S+D+P+2+M/ S+D+P+2+R. Înălțimea maximă de la cornișă va trebui să fie de 16 metri, iar de la coamă, de 20 metri.

O nouă clădire pe Milea: va avea cinci niveluri

Planurile pentru construirea unei noi clădiri aici au fost demarate încă din anul 2019. Se dorește a se ridica o clădire cu funcțiuni mixte, servicii și locuire, în limitele urbanistice existente în zona. „Sunt admise locuințe, funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter intraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuințe, echipamente publice aferente zonelor de locuire”, se arată în documentație.

Beneficiarul proiectului va ceda suprafața de 8,15 metri din teren, cu titlu gratuit, pentru a putea fi refăcut aliniamentul la strada principală. Clădirea va avea cinci niveluri. „Construcția propusă se va retrage 4 metri față de aliniamentul către strada Ioan Budai Deleanu și se va retrage față de limita nord vest și sud est cu cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 metri, după alipirea obligatorie de 15 metri. Regimul de înălțime maxim admis va fi de cinci niveluri supraterane și subsol, respectiv S+P+3E+ER. Construcția va ocupa o suprafață de teren de maximum 325,6 mp și va avea o suprafață construită desfășurată de maximum 1.302,4 mp”, potrivit documentației.

Locuri de parcare la subsol

În interiorul parcelei se va amenaja zona de circulație auto și pietonală și se vor delimita locurile de parcare necesare investiției. Sunt propuse 19 parcări, iar 15 dintre ele vor fi realizate în subsolul clădirii. Patru locuri de parcare vor fi amenajate suprateran. „Spațiile amenajate pentru gararea și parcare autovehiculelor populației din zona respectivă vor fi situate la distanțe de minimum 5 metri față de ferestrele camerelor de locuit”, potrivit documentației.

Accesul la imobil, atât auto, cât și pietonal, se va face din strada Ioan Budai Deleanu.

Pe teren vor fi amenajate și spații plantate, pe o suprafață de minimum 65,2 mp, reprezentând 5% din suprafața construită desfășurată. Spațiile verzi vor fi suplimentate până la 81,4 mp.