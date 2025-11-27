copiii de la „goga”, lecție de empatie: au umplut și donat mai mulți saci cu fructe și legume pentru cei nevoiași / foto

Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu a derulat și în acest an campania socială „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, o inițiativă prin care întreaga comunitate școlară s-a mobilizat pentru sprijinirea celor aflați în nevoie.

Elevii, alături de părinți și profesori, au participat activ la colectarea de fructe, legume și conserve, transformând proiectul într-o adevărată lecție de solidaritate și responsabilitate civică. Organizatorii spun că implicarea a fost una exemplară, iar atmosfera din școală a reflectat dorința tuturor de a face bine.

Produsele strânse vor ajunge la Cantina socială de pe strada Constituției și la Adăpostul de noapte, unde vor fi distribuite persoanelor fără adăpost. De asemenea, conservele vor fi direcționate către copiii aflați în grija Asociației Pro Vita din Valea Plopului, un centru dedicat sprijinirii celor cu situații dificile.

Reprezentanții colegiului au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit, subliniind că astfel de inițiative arată forța unei comunități care nu rămâne indiferentă în fața nevoilor celorlalți.