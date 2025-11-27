deficitul bugetar începe să se topească: statul a redus gaura cu 550 milioane lei

Deficitul bugetar a scăzut cu 550 de milioane de lei în primele zece luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform execuției bugetului general consolidat publicate joi de Ministerul Finanțelor. Aceasta înseamnă că veniturile statului au crescut mai rapid decât cheltuielile.

Astfel, diferența dintre cheltuielile și veniturile publice s-a redus la 108,87 miliarde lei, de la 109,42 miliarde lei în perioada similară a anului trecut. În termeni de produs intern brut (PIB), deficitul a scăzut la 5,72%, de la 6,22% în primele zece luni din 2024.

Conform Mediafax, veniturile totale au ajuns la 531,55 miliarde lei, marcând o creștere de 12,3% față de aceeași perioadă a anului anterior. Ca pondere în PIB, acestea au urcat cu un punct procentual, impulsionate de veniturile curente (+0,63 pp), în special impozitul pe salarii și venit, contribuțiile de asigurări și accizele, dar și de fondurile europene (+0,38 pp).

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 48,62 miliarde lei, cu un avans de 19,5% față de anul precedent, în principal datorită creșterii înregistrate la impozitul pe dividende (+71,8%) și a impozitului pe salarii (+20,7%). În cazul acestora din urmă, dinamica a depășit creșterea fondului de salarii din economie (10%), influențată de eliminarea anumitor facilități fiscale pentru salariații din construcții, agricultură, industria alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări sociale au urcat cu 10,5%, până la 172,89 miliarde lei, susținute de transferurile mai mari către Pilonul II de pensii și de eliminarea unor excepții la plata CASS conform Legii nr. 141/2025. Impozitul pe profit a crescut cu 15,8%, până la 38,14 miliarde lei, iar încasările nete din TVA au înregistrat un avans de 9,2%, până la 108,38 miliarde lei, susținut de creșterea restituirilor și de modificările cotelor TVA prevăzute de aceeași lege.

Veniturile din accize au urcat cu 10,2%, până la 39,66 miliarde lei, în special pentru produsele energetice (+15,7%) și tutun (+5%). Veniturile nefiscale au crescut cu 9%, până la 46,32 miliarde lei, iar sumele rambursate de Uniunea Europeană au însumat 40,59 miliarde lei, în creștere cu 31,9%.

Pe de altă parte, cheltuielile bugetare au ajuns la 640,42 miliarde lei, crescând cu 9,9%, mai lent decât veniturile. În termeni de PIB, acestea au urcat la 33,67% (+0,53 pp față de 2024), semnalând o încetinire a ritmului de creștere al cheltuielilor publice.

Cheltuielile de personal au totalizat 140,34 miliarde lei, în creștere cu 5%, dar ca pondere în PIB au scăzut la 7,4%, ca urmare a reducerii unor sporuri și a limitării altor cheltuieli salariale. Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 79,71 miliarde lei (+5,5%), iar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 46,77 miliarde lei, mai mari cu 13,91 miliarde lei față de 2024.

Asistența socială a însumat 209,12 miliarde lei, în creștere cu 12,7%, susținută de recalcularea pensiilor și de compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale (2,86 miliarde lei). Subvențiile au totalizat 10,06 miliarde lei, iar alte cheltuieli, inclusiv burse și despăgubiri, au fost de 13,37 miliarde lei.

Cheltuielile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au crescut cu 24,56%, ajungând la 51,44 miliarde lei. Investițiile, inclusiv cheltuielile de capital și programele de dezvoltare, au însumat 96,04 miliarde lei (+8,65% față de 2024).

