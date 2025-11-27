este risc de viituri pe mai multe râuri din județul sibiu: a fost emisă o avertizare pentru populație

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare de tip Cod Galben, valabilă de miercuri, 27 noiembrie, ora 12:00, până joi, 28 noiembrie, ora 12:00.

Aceasta vizează în special râurile din județul Sibiu, dar și sectoare din Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brașov, Covasna și Buzău iar măsura a fost luată ca urmare a situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore, existând riscul ca nivelul apei să depășească cotele de atenție.

Conform Agerpres, atenționarea se referă la posibile scurgeri importante pe versanți și torenți, precum și la viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea de inundații locale mai ridicată în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Hidrologii recomandă populației să evite traversarea apei în zonele inundabile, să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea apelor și să ia măsuri de protecție pentru locuințe și bunuri.