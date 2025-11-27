fata inginerilor din cisnădie, devenită designer de noduri: cum a ajuns iulia lavu să lucreze pentru un gigant al modei / foto

Pe cât de necunoscute, pe atât de înnodate pot fi căile vieții, iar povestea Iuliei Lavu din Cisnădie o dovedește perfect. Tânăra a trecut de la vânzarea de bazine industriale pentru apă, la arta nodurilor din iută, lână, bumbac și fire sintetice – o transformare radicală care i-a schimbat destinul și i-a adus un loc aparte în lumea modei și a designului de interior.

Atelierul cu povești din Strada Măgurii

Strada Măgurii, dominată de impunătoarea Biserică Evanghelică cu cel mai vechi ceas din Transilvania, găzduiește la numărul 24 un atelier-multivers. Aici, Iulia Lavu, pe care cisnădienii o știu ca „fata inginerilor”, își construiește universul creativ, anunță Daniela Cîmpean, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Primul „personaj” care îți iese în întâmpinare este Lache, un om de zăpadă prietenos, făcut din lână Merinos, cu pălărie și fular albastre. În atelier se simte căldura sărbătorilor și atmosfera de poveste.

Rădăcini textile, copilărie printre fire și povești

Întreaga evoluție a Iuliei își are temelia în istoria familiei. În 1991, părinții ei – foști ingineri textiliști – au preluat o mică vopsitorie de la o familie de sași. Tot atunci au început să lucreze cu șnururi și împletituri. Iulia își amintește cum imprima tricouri cu buburuze și le vindea prin târguri „de pe capota Daciei”.

Tot în acea perioadă au deschis și un magazin la parterul casei vecine. Iulia a lucrat acolo ca vânzătoare, iar azi spațiul s-a transformat în atelierul unde creează.

Trei rânduri de bunici și drumul spre lume

Copilăria i-a fost luminată de Oma, o sașoaică pensionară care o creștea cu dragoste. De la ea a învățat germana, ajungând ulterior la Colegiul Brukenthal. Apoi a urmat Clujul, o carieră în auto, în duty-free-uri și mai târziu în industria sistemelor pentru rezerve de apă.

Totul părea așezat, un drum corporatist solid. Dar în 2016, o întâlnire i-a schimbat viața: un german îndrăgostit de Cisnădie i-a arătat, fără să vrea, că locul ei e acasă.

Nodul care i-a schimbat destinul

Revenită în atelierul părinților, mirosul de iută și ulei a trezit amintiri puternice. De aici a pornit totul. A făcut primul preș din funii de iută și a simțit ce înseamnă libertatea. Apoi, în mod neașteptat, a primit o comandă de la un gigant din industria modei pentru genți din șnur textil.

A fost greu. A lucrat nopți întregi, degetele îi erau „praf”, dar a mers mai departe. Încetul cu încetul, a devenit ceea ce este azi: „knots designer”, designer de noduri, cu un brand mic dar puternic, recunoscut.

Femeile îi poartă creațiile ca pe amulete

Iulia spune că cel mai mare compliment vine de la cliente care îi spun că se simt mai feminine purtând creațiile ei. A decorat restaurante din Sibiu și București, hoteluri în Oradea, vinde în ateliere de suveniruri și predă cursuri. Nu ascunde imperfecțiunile firelor – dimpotrivă, le lasă acolo pentru că „ele fac lucrarea să fie unică”.

Record personal: 16 kilometri de șnur pentru un decor de Crăciun

Zilele trecute, Iulia a instalat un decor impresionant pe fațada unui restaurant din Sibiu, folosind nu mai puțin de 16 kilometri de șnur. „Am avut emoții, ca la fiecare proiect, dar a ieșit bine”, spune ea zâmbind.

Cisnădia își țese în continuare povestea

Orașul care odinioară vibra prin textile își duce tradiția mai departe… prin nodurile unei creatoare care îmbină tehnicile vechi cu sensibilitatea modernă.

Povestea Iuliei Lavu e o lecție despre curaj, talent, libertate și despre felul în care imperfecțiunile – dacă le accepți – pot să devină exact ceea ce te face unic.