femeie de 68 de ani din sibiu, condamnată pentru tentativă de înșelăciune: a făcut mișmașuri ca să iasă la pensie

O femeie în vârstă de 68 de ani din nordul județului Sibiu a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru tentativă de înșelăciune și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceasta a falsificat mai multe documente pentru a putea ieși la pensie.

La începutul anului 2022, pe când avea vârsta de 65 de ani, o femeie din nordul județului Sibiu a făcut demersuri pentru a obține mai multe adeverințe falsificate, care să ateste că a fost angajata mai multor societăți. Ea a depus 8 adeverințe la Casa de Pensii și a solicitat înscrierea la pensie pentru limita de vârstă. Femeie a falsificat mai multe acte, din care a reieșit că a fost angajata a patru societăți comerciale. Angajații de la Casa de Pensii au făcut verificări, reieșind că femeia nu fusese niciodată angajată la operatorii indicați. Mai mult, semnăturile de pe adeverințele depuse în vederea pensionării nu aparțineau reprezentanților societăților la care a pretins că a fost angajată.

La mijlocul anului 2022, Casa de Pensii i-a respins cererea de pensionare, dar femeia a încercat din nou să facă mișmașuri. În august 2022, ea a obținut o altă adeverință falsificată, pe care a depus-o la ghișeu. „(…) s-a prezentat din nou la ghișeul Casei Locale de Pensii, unde a depus cererea (…) prin care a solicitat revizuirea dosarului de pensie, în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă, depunând pentru susținerea cererii un număr de alte șapte adeverințe care atestau faptul că ar fi fost angajata respectivilor operatori economici, vechimea în muncă, drepturile sale salariale, precum și alte sporuri de care ar fi beneficiat”, potrivit rejust.ro. Angajata de la ghișeu a întrebat-o atunci pe femeie cum a obținut toate aceste adeverințe, ea răspunzând că a fost personal la sediul fiecărei societăți și le-a ridicat de acolo. De altfel, ea a precizat că „nu poate da alte lămuriri, deoarece a suferit o comoție cerebrală”. Și de această dată, în urma verificărilor efectuate de Casa de Pensii, a fost stabilit faptul că femeia nu a fost niciodată angajată în locurile menționate.

Organele de cercetare penală au fost sesizate și au intrat pe fir, astfel că femeia a fost trimisă în judecată. De curând, ea a fost condamnată la 1 an și 6 luni închisoare. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani. Ea va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe deplasările care depășesc 5 zile și să presteze muncă în folosul comunității vreme de 60 de zile la Primăria Dumbrăveni sau la biserica din Saroș pe Târnave.