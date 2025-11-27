întrebări „din altă lume” la testarea brio pentru elevii din clasa a ii-a: părinții și profesorii cer explicații

O învățătoare de clasa a II-a a atras atenția asupra dificultății unui test digital aplicat elevilor săi, care i-a făcut pe copii să intre în panică. Cadrul didactic a povestit incidentul pe Facebook, în grupul „Părinții elevilor din România”.

Profesorul a explicat că săptămâna trecută elevii săi au fost selectați să participe la testarea Brio, o evaluare digitală standardizată. Încercând să gestioneze situația fără presiune, cadrele didactice au început testarea, însă mulți elevi au fost copleșiți.

„Sunt învățătoarea unor minunați de clasa a II-a. Săptămâna trecută am aflat că elevii mei au fost selectați să participe la testarea Brio. Eram familiarizată cu testele de literație Brio, însă nu mai susținusem niciodată această testare la nivel de clasă și nu știam cum arată itemii de “Literație digitală”. M-am bucurat într-o oarecare măsură că aflu așa din scurt de această testare astfel încât să nu am timp să pun prea multă presiune pe copii. Toate bune și frumoase, începem testarea, iar copiii încep să intre în panică. “Doamna, ce înseamnă cuvântul acesta?”, “Doamna cum se citește cuvântul acesta?” și tot așa”, a relatat învățătoarea.

Învățătoarea a dat câteva exemple de întrebări care au stârnit confuzie:

În mesaj vrei să adaugi un fișier care se poate modifica. Care fișier nu se poate modifica? (Document Word, PowerPoint, PDF, Notepad) Găsești un articol din 2011 care spune că “cel mai nou Windows este Windows 7. Ce poți spune despre această informație?”

Profesorul a subliniat că, la această vârstă, copiii abia învață alfabetul, consoanele, vocalele și despărțirea în silabe.

„Este corect ca elevii de clasa a II-a să aibă cunoștințe despre PDF sau Windows 7? Dacă da, cine ar fi trebuit să îi învețe?”, a întrebat cadrul didactic.

Învățătoarea a atras atenția și asupra riscului ca astfel de teste să influențeze statisticile privind analfabetismul funcțional în România:

„Vom apărea ca fiind nepregătiți din punct de vedere digital sau poate întrebările nu sunt adaptate vârstei și programei?” a mai adăugat învățătoarea

Testarea Brio este un sistem digital standardizat pentru elevi din clasele I-XII, care urmărește evaluarea cunoștințelor la diferite materii și îmbunătățirea performanței școlare.

