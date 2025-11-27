mașină făcută scrum pe autostrada a1, în apropiere de sibiu / foto video

O mașină a luat foc în seara zilei de joi, 27 noiembrie, pe autostrada A1, în apropiere de Sibiu.
UPDATE: Incendiul a fost stins. Se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.
UPDATE2: Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor. Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Conform primelor date, focul se manifestă puternic la întreaga mașină. La fața locului intervin de urgență mai multe echipaje de pompieri din cadrul ISU Sibiu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
“ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 sensul de mers Sibiu – Sebeș, la ieșirea spre Ocna Sibiului pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un autovehicul. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifestă generalizat la întregul autovehicul.” a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Slt. Andreea Ștefan
Traficul rutier este restricționat pe autostrada A1 km 253 la ieșirea spre Ocna Sibiului, sensul de mers Sibiu – Sebeș
