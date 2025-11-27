mediașul pariază pe inovație: sprijin de la primărie pentru echipele de robotică din oraș / foto

Primăria Municipiului Mediaș susține participarea echipelor de robotică „The Resistance” de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth” și „SNGIne” de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” la League Meet-urile din zona centrală, evenimente dedicate Sezonului 10 al competiției FIRST Tech Challenge.

Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a avut o întâlnire cu membrii celor două echipe, însoțiți de profesorii coordonatori domnul Alex Musteață și doamna Cornelia Maier, care s-a desfășurat astăzi, 27 noiembrie, la sediul Primăriei, pentru a discuta aspectele legate de colaborarea cu administrația publică locală pentru a facilita deplasările la meeting-urile competiției FIRST Tech Challenge, dar și la competiția regională de robotică.

League Meeting-urile vor avea loc în decembrie la Blaj, respectiv în ianuarie, la Cluj-Napoca, și vor consta în simulări de meciuri competiționale, ca pregătire pentru concursul regional, care se va desfășura în prima parte a anului viitor.

Prin susținerea oferită, Primăria Municipiului Mediaș își reafirmă angajamentul față de educația tehnologică și inovarea în rândul tinerilor, promovând totodată performanța și colaborarea în domeniul roboticii.

