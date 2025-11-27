music gallery a ajuns în ultima destinație din acest an, la promenada sibiu

Music Gallery, singura expoziție itinerantă din România dedicată muzicii, se apropie de final. După debutul din București, sub tema „Music Around the World”, și opririle din Ploiești, Constanța, Timișoara și Craiova, expoziția a ajuns în ultima destinație, la Promenada Sibiu.

Duminică, 30 noiembrie, este ultima zi în care expoziția mai poate fi explorată, la Nivelul 1, zona DM din Promenada Sibiu. Participarea este gratuită, iar vizitatorii au ocazia să descopere ritmuri din întreaga lume, să testeze instrumente muzicale și să participe la sesiuni interactive Drum Camp.

Pe 30 noiembrie, între 14:00 și 20:00 este ultima zi în care cei interesați pot participa la Drum Camp, unde pot învăța să cânte la tobe alături de un instructor Yamaha. Participarea se face prin înscriere prealabilă în aplicația Spot, în limita locurilor disponibile, iar durata fiecărui workshop este de 30 de minute.

Până acum, sute de vizitatori au descoperit povești muzicale din 25 de țări, prezentate printr-un glob pământesc interactiv, unde au putut asculta fragmente muzicale care reprezintă fiecare cultură: de la blues american și qawwali pakistanez, la jazz nordic, doină românească sau bossa nova braziliană.

„Music Gallery nu înseamnă doar a fi un simplu spectator și a asculta muzică. Muzica nu stă pe un piedestal, ci coboară direct la oameni: o explorezi, o asculți, o testezi, te joci și interacționezi cu ea. Acesta este exact tipul de proiect prin care vrem să arătăm că muzica poate fi relaxată, prietenoasă și, mai mult decât atât, extrem de distractivă”, a declarat Alin Vaida, curatorul expoziției.

Pe lângă explorarea instalațiilor, vizitatorii au putut testa instrumente muzicale profesionale, de la simulatoare de pian și tobe electronice, până la experiența VR, care i-a purtat în universuri muzicale celebre, precum cel al lui Louis Armstrong sau al trupei Buena Vista Social Club.

Prin Găzduirea expoziției Music Gallery, Promenada Sibiu își propune să le ofere sibienilor șansa de a transforma vizita la mall într-o experiență educativă și inspirațională, fiind parte din obiectivul Nepi Rockastle de a (re)conecta comunitatea cu proiecte unice de artă și cultură.

Pentru mai multe detalii despre Music Gallery și programul expoziției, vizitați https://www.promenadasibiu.ro/.

Despre Music Gallery

Music Gallery este singura expoziție de artă dedicată muzicii din România. Gândit de organizatorii Jazz in the Park în perioada pandemiei, proiectul propune o abordare curatorială și interactivă a muzicii, prezentând genuri, artiști și tehnologii sonore într-un format accesibil și captivant. Inaugurat în 2023 la Cluj și Iași, unde a atras peste 7.500 de vizitatori, Music Gallery a fost ulterior prezentat în versiuni speciale la Jazz in the Park și Jazz in the Park Competition, devenind o platformă alternativă de educație și explorare muzicală.