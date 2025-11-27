o adolescentă din porumbacu de sus, luptă pentru viață: georgiana are nevoie urgentă de transplant de ficat

Georgiana Bărdaș, o adolescentă din Porumbacu de Sus, se luptă pentru viața ei. Bolile grave și multiplele operații din copilărie au făcut ca singura ei șansă de vindecare să fie un transplant de ficat. Familia face apel la sibieni: orice donație sau distribuire poate salva viața Georgianei și îi poate oferi șansa unei copilării normale.

Georgiana Bărdaș, o adolescentă de 16 ani din Porumbacu de Sus, se confruntă cu afecțiuni grave încă din copilărie.

„Ea e un copil bolnăvior de la 3 ani și jumătate, dar diagnosticele n-au fost niciodată clare. Tot timpul a fost sub semnul întrebării. Am umblat foarte mult cu ea prin spitale”, povestește mama sa, Maria Bărdaș.

Prima operație a fost efectuată la vârsta de 3 ani și jumătate, la Marie Curie, București. De atunci, Georgiana a trecut prin mai multe intervenții medicale, inclusiv pentru eliminarea a peste 70 de calculi biliari și pentru o tumoare ovariană. Recent, i s-au rupt varicele esofagiene, iar intervențiile de urgență s-au continuat la spitalele din Sibiu și Cluj.

,,Singura șansă la o viață normală este un transplant de ficat”

Georgiana suferă de o serie de afecțiuni grave care i-au marcat copilăria și adolescența. Mama sa povestește că totul a început cu probleme hepatice încă de la vârsta de trei ani și jumătate. De atunci, Georgiana a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, inclusiv pentru eliminarea a peste 70 de pietre din țesutul ficatului și pentru un chistadenom ovarian operat.

Boala a evoluat în timp, afectând întregul organism. Medicii de la Cluj au diagnosticat-o cu ciroză biliară secundară, steatoză hepatică și hipertensiune portală, afecțiuni care au condus la apariția varicelor esofagiene și gastrice, ce i-au pus viața în pericol. În plus, Georgiana suferă de insuficiență ponderală, ascită, pleurezie și pericardită, iar sistemul ei de coagulare și digestiv a fost afectat.

Deși a trecut prin numeroase intervenții și tratamente, starea ei rămâne fragilă. Mama ei explică că orice efort fizic sau stres suplimentar poate provoca complicații grave. „Noi tot timpul am știut că singura șansă reală pentru ca Georgiana să ducă o viață normală este un transplant de ficat”, spune Maria Bărdaș.

Lupta pentru normalitate și educație

Georgiana, deși grav afectată de boală, își dorește să ducă o viață normală. „Sport nu are voie să facă, iar acum nici măcar la școală nu mai poate merge fizic. Dacă participă la cursuri online, este un progres. Notele ei au fost bune, dar a rămas în urmă la materii importante, cum ar fi istoria. Ea vrea să promoveze clasa a VIII-a și să intre la un liceu bun”, mărturisește mama sa.

Solidaritate și campanii de sprijin

Fosta profesoară a Georgianei, Alexandra Nicoleta, a lansat un apel pe rețelele de socializare: „Vă rog din suflet să vă opriți o clipă și să citiți. Georgiana, fosta mea elevă, se luptă pentru viața ei. Are nevoie urgentă de un transplant de ficat. Orice donație sau distribuire contează enorm.”

Familia a fost ajutată de două asociații și se află în contact cu organizația Salvează o inimă, pentru identificarea celui mai potrivit centru și pentru posibilitatea de transplant. În prezent, nu există o sumă fixă necesară, dar orice sprijin financiar este vital.

Detalii pentru donații:

IBAN: RO56RZBR0000060028879874

Titular: Maria-Georgiana Bărdaș

„Speranța Georgianei e vie: vrea să fie bine, să meargă normal la școală și să nu mai aibă dureri. Noi, părinții, suntem alături de ea în fiecare moment”, încheie Maria Bărdaș.