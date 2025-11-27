o consilieră locală se plânge că protecțiile de cabluri din târgul de crăciun creează disconfort: „poate se găsește o soluție” / video

Evenimentele publice, organizate în centrul Sibiului, reprezintă un motiv de bucurie pentru cetățenii orașului. Dar, pentru persoanele cu dizabilități, aflate în scaun cu rotile, sau pentru părinții care împing cărucioarele copiilor, accesul în zonă poate fi o adevărată provocare, iar asta din cauza rampelor de protecție care acoperă cablurile de electricitate întinse pe jos.

Consilierul Diana Mureșan (USR) a cerut, în ședința Consiliului Local de joi, să fie găsite soluții pentru accesibilizarea piețelor din centrul Sibiului în timpul evenimentelor publice. Cu privire la cablurile întinse în prezent pe jos, acoperite cu protecții din plastic, ea spune că racordarea s-ar putea face fie prin subteran, fie prin intermediul stâlpilor de iluminat.

„Când este un eveniment în Piața Mare, există cabluri care trebuie trase și se acoperă cu acele bumpere galbene peste care o persoană aflată în cărucior poate trece cu greu. Înțeleg că organizatorii Târgului de Crăciun au găsit o soluție să facă trecerea mai ușoară printr-o structură peste aceste bumpere. Noi, ca Primărie, cred că putem găsi soluții mai bune. În Piața Mare (…) pentru că am discutat despre cum vrem să se schimbe, avem stâlpi de iluminat public de unde s-ar putea face conectarea la electricitate sau să găsim soluții subterane. Am rugămintea să aveți în vedere posibilitatea găsirii unei soluții”, a precizat Diana Mureșan, consilier USR.