peste 16.000 de brazi românești pregătiți de vânzare la preț bun. cât costă pomii de crăciun de la romsilva

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că va pune la dispoziția românilor, în acest sezon al sărbătorilor de iarnă, peste 16.000 de pomi de Crăciun, proveniți din pepiniere silvice și culturi specializate.

Potrivit instituției, în total vor fi disponibili 16.415 pomi, dintre care 13.462 sunt brazi, iar 2.953 molizi sau alte specii de rășinoase. Majoritatea provin din culturi specializate, iar o parte mai mică este recoltată din fondul forestier, din zone cu densitate excesivă, unde sunt necesare lucrări de rărire.

Romsilva precizează că direcțiile și ocoalele silvice din țară vor onora cu prioritate cererile populației, prin vânzare directă, în timp ce valorificarea către operatori economici se va face doar în limita excedentului.

Prețuri între 17 și 39 de lei

Prețurile pornesc de la 17 lei pentru un pom de Crăciun din specia molid, cu înălțimea de până la 1,3 metri, și pot ajunge la 39 de lei pentru un brad cu înălțimea cuprinsă între 2 și 3 metri. Pomii mai înalți de 3 metri sunt considerați comenzi speciale, iar prețul acestora se stabilește în comitetul director al fiecărei direcții silvice.

Pomii vor putea fi cumpărați direct de la ocoalele silvice, din depozite sau chiar din locurile de recoltare. În localitățile unde Romsilva amenajează puncte de vânzare temporare, costurile de transport și manipulare vor fi incluse în prețul final.

Alternative ecologice, dar mai costisitoare

Regia oferă, la cerere, și pomi de Crăciun cu rădăcină protejată sau în ghiveci, care pot fi replantați ulterior. Aceștia au, însă, un cost mai ridicat, deoarece includ cheltuieli suplimentare de producție și manipulare. Romsilva încurajează astfel soluții prietenoase cu mediul, menite să reducă tăierile inutile și să sprijine regenerarea naturală a pădurilor.

Romsilva, administratorul pădurilor statului

Regia Națională a Pădurilor administrează peste 3,13 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului, oferă servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare aflate în alte forme de proprietate și gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață cumulată de peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat. Toate pădurile aflate în administrarea sa sunt certificate la nivel internațional pentru management forestier responsabil.

Prin această acțiune anuală, Romsilva urmărește să ofere cetățenilor pomi de Crăciun la prețuri accesibile, proveniți din surse controlate, și să contribuie, totodată, la protejarea ecosistemelor forestiere.