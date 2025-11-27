piese în premieră pe platforma „scena digitală” a teatrului „radu stanca” din sibiu: la fiecare bilet cumpărat, primești încă unul gratuit

Scena Digitală, platforma online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, dedicată teatrului, filmului, muzicii, circului și dansului, pregătește o surpriză pentru public de Sărbători: trei premiere internaționale și oferta specială 1 + 1 gratuit pentru biletele și abonamentele online.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, TNRS și FITS oferă în dar concertul de deschidere al FITS 2025, „RAPSODIILE”. Turneul Internațional Stradivarius 2025 – „RAPSODIILE”, ediția a 18-a, este un proiect de muzică clasică curatoriat de violonistul Alexandru Tomescu, care a interpretat pe celebra vioară Stradivarius Elder-Voicu, alături de invitatul său, chitaristul Dragoș Ilie. Concertul va putea fi vizionat gratuit pe Scena Digitală de 1 Decembrie, pe durata întregii zile.

De asemenea, pentru orice bilet sau abonament cumpărat pe Scena Digitală, publicul va primi unul gratuit. Oferta va fi valabilă din 1 decembrie 2025 până la finalul lunii ianuarie 2026.

Premierele lunii decembrie pe Scena Digitală

Scena Digitală propune în luna decembrie trei premiere care aduc publicului experiențe variate din teatru, dans contemporan și muzică.

Premierele lunii decembrie pe Scena Digitală sunt:

„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov, în regia lui Neil LaBute, care reinterpretează capodopera lui Cehov cu o prospețime surprinzătoare, transformând-o într-un spectacol intens, emoționant și profund actual.

„The Director’s Cut – Best of Kibbutz”, coregrafia Rami Be’er, Kibbutz Contemporary Dance Company, Israel – o călătorie viscerală și provocatoare, care sărbătorește o jumătate de secol de excelență artistică, redefinind continuu limbajul dansului contemporan.

„Dor și lumină", un spectacol de Fado ao Centro feat. Liliana Luz, Portugalia – un șal, o chitară portugheză, o voce și o emoție profundă. Un moment de deconectare în compania unor artiști de excepție.

foto TNRS_Andrei Valeanu

Bilete și abonamente 1+1 gratuit de Sărbători

„Dorim să vă aducem un strop de bucurie în această perioadă, iar pe Scena Digitală vă punem la dispoziție, în lunile decembrie și ianuarie, oferta specială 1+1 gratuit pentru achiziționarea de abonamente sau bilete. Este modul nostru de a vă mulțumi și de a vă fi aproape de Sărbători!” a transmis Constantin Chiriac, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Oferta pentru bilete și abonamente 1 + 1 gratis va fi disponibilă din 1 decembrie 2025 și va fi valabilă până în 31 ianuarie 2026.

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele peste 80 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.