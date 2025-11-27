ploi, vânt și ceață în sibiu: șoferii, sfătuiți de poliție să reducă viteza în trafic

Ploile abundente, vântul puternic și episoadele de ceață prognozate pentru județul Sibiu în următoarele zile pot crea condiții dificile de circulație pe drumurile publice.

Pentru a preveni accidentele rutiere și pentru a facilita deplasarea în siguranță, Serviciul Rutier Sibiu transmite o serie de recomandări clare pentru toți participanții la trafic.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sfaturi pentru conducătorii auto

Odată cu instalarea vremii nefavorabile, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență maximă și să își pregătească mașinile pentru condițiile specifice sezonului rece. Polițiștii recomandă:

Informați-vă înainte de plecarea la drum despre starea vremii și situația drumurilor din județ.

despre starea vremii și situația drumurilor din județ. Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru iarnă , cu anvelope specifice, lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, suficient combustibil și un sistem de climatizare și dezaburire în stare excelentă.

, cu anvelope specifice, lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, suficient combustibil și un sistem de climatizare și dezaburire în stare excelentă. Adaptarea vitezei la condițiile de drum , având în vedere că, pe carosabil umed sau acoperit cu polei, distanța de frânare crește considerabil.

, având în vedere că, pe carosabil umed sau acoperit cu polei, distanța de frânare crește considerabil. Păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehiculul din față , pentru a putea reacționa în timp util la situații neprevăzute.

, pentru a putea reacționa în timp util la situații neprevăzute. Asigurarea temeinică înainte de orice manevră , mai ales la schimbarea direcției de deplasare.

, mai ales la schimbarea direcției de deplasare. Evitarea opririi sau staționării lângă copacii de pe marginea drumurilor , întrucât vântul puternic îi poate rupe și pot cădea peste mașini.

, întrucât vântul puternic îi poate rupe și pot cădea peste mașini. Utilizarea luminilor de întâlnire pe toată durata deplasării , indiferent de ora sau categoria drumului, pentru o mai bună vizibilitate.

, indiferent de ora sau categoria drumului, pentru o mai bună vizibilitate. Folosirea luminilor de ceață atunci când fenomenul este prezent, pentru a reduce riscurile de coliziune.

Recomandări pentru pietoni

Și pietonii trebuie să manifeste atenție sporită în aceste zile cu vizibilitate scăzută:

Asigurați-vă că sunteți vizibili pentru șoferi . Purtarea elementelor reflectorizante poate face diferența în condiții de ceață sau ploaie.

. Purtarea elementelor reflectorizante poate face diferența în condiții de ceață sau ploaie. Traversați doar după ce autovehiculele s-au oprit complet , chiar dacă aveți prioritate.

, chiar dacă aveți prioritate. Evitați deplasarea pe marginea carosabilului în zone slab iluminate.

Polițiștii sibieni atrag atenția că respectarea acestor recomandări poate preveni evenimente rutiere grave și contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic, mai ales în condițiile meteo dificile anunțate în județul Sibiu.