polițist surprins trecând pe roșu în sibiu. ipj l-a sancționat: ”a fost amendat și lăsat fără permis” / video

Un polițist din Sibiu a fost surprins într-un videoclip viral trecând cu autospeciala pe culoarea roșie a semaforului, în timp ce un pieton era deja angajat pe trecere. Incidentul, filmat și publicat pe grupul InfoTrafic, a generat numeroase reacții, iar IPJ Sibiu a confirmat că agentul a fost identificat și sancționat.

Un videoclip postat pe 27 noiembrie, pe grupul de Facebook InfoTrafic, a stârnit numeroase reacții în rândul șoferilor sibieni. În imagini, o autospecială de Poliție trece pe culoarea roșie a semaforului pe Bulevardul General Vasile Milea, în condițiile în care doi pietoni se aflau în apropierea trecerii, unul dintre ei fiind deja angajat în traversare.

Pedro, cel care a distribuit imaginile, a cerut public o reacție oficială:

„Poliția Sibiu, dorim o reacție din partea voastră. Și cu doi pietoni, unul deja fiind angajat în trecere.”

IPJ Sibiu: ,,Conducătorul auto a fost sancționat”

La scurt timp după apariția videoclipului, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a transmis un punct de vedere oficial. Conducerea instituției a dispus verificări urgente pentru a clarifica situația.

Potrivit concluziilor preliminare, incidentul a avut loc în această dimineață, iar la volanul autospecialei se afla un polițist aflat în timpul serviciului. Agentul nu a oprit la culoarea roșie a semaforului, încălcând legislația rutieră.

„Ca urmare a încălcării legislației rutiere, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei, complementar fiind aplicată măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Instituția subliniază că sancțiunea a fost aplicată conform procedurilor legale, pentru a demonstra „angajamentul pentru aplicarea imparțială a legii, indiferent de calitatea persoanei care o încalcă”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cercetare prealabilă și măsuri interne

Pe lângă sancțiunile rutiere, la nivelul IPJ Sibiu a fost declanșată și cercetarea prealabilă a polițistului implicat.

Reprezentanții instituției mai precizează că se acordă o atenție sporită instruirii personalului cu privire la conducerea autovehiculelor atât în timpul programului de serviciu, cât și în afara lui. De asemenea, sunt desfășurate constant acțiuni pentru prevenirea implicării cadrelor MAI în evenimente rutiere care pot afecta siguranța publică sau imaginea Poliției.