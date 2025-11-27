rar întâlnești asemenea oameni: asistentul din sibiu care oferă sprijin gratuit o zi pe lună pentru pacienții fără bani / video foto

Rareș Gavriloaia, asistent medical în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu, a inițiat o acțiune civică inedită în județul Sibiu.

Denumită „O zi pentru oameni”, campania umanitară a fost lansată anul acesta, pe 23 octombrie, și a atras rapid interesul altor cadre medicale din țară, inclusiv din Constanța, Harghita, Satu Mare, Baia Mare și Cluj. Imediat după ce clipul video a fost postat pe rețelele de socializare, zeci de voluntari s-au alăturat cauzei lui Rareș, organizându-se într-un grup de WhatsApp. Mai mult, Rareș postează periodic pe TikTok materiale educative din sfera medicală.

Prin această acțiune civică, Rareș oferă gratuit servicii medicale la domiciliul pacienților vulnerabili sau cu mobilitate redusă. Dincolo de partea medicală, el își propune să ofere și sprijin moral persoanelor singure. Chiar săptămâna trecută a fost solicitat de o persoană vârstnică, care se simțea extrem de singură și dorea pe cineva cu care să socializeze. Vizita a durat aproximativ 30 de minute, dar Rareș a reușit să-i readucă zâmbetul pe buze.

“Recent am lansat o inițiativă foarte dragă mie, numită “O zi pentru oameni”, în care ofer gratuit, la domiciliul pacientului, injectabile, perfuzii, tratamente, pansamente pentru plăgi și îngrijirea rănilor, precum și orice alt tip de sprijin medical care ține de competențele mele.” a transmis Rareș într-un clip video

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Rareș activează în domeniul medical din 2013, cu o pauză de aproximativ doi ani în care a lucrat în secția ATI a Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Ulterior, acesta a revenit ca asistent pe ambulanță. Recent, își dedică o zi pe săptămână voluntariatului civic, prin care vrea să ajute cât mai mulți oameni nevoiași, care nu-și permit servicii medicale de specialitate.

„Am început să postez conținut medical pe rețelele de socializare și mi-am dat seama că pot să fac mai mult decât atât. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor, fie că vorbim de o injecție, o procedură simplă sau doar o îndrumare medicală, iar mulți dintre ei nu își permit. Atunci am decis să dedic o zi pe lună oamenilor, o zi în care să ofer tot ce pot în mod gratuit, fără să iau niciun ban, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba în meseria asta, să ajuți omul când are nevoie și cu ce are nevoie.” a declarat pentru Ora de Sibiu, asistentul Rareș Gavriloaia