reclamații rezolvate în timp record la târgul de crăciun din sibiu: rampe montate pentru scaune rulante și cărucioare / foto

După ce consiliera locală Diana Mureșan a reclamat că protecțiile de cabluri din Târgul de Crăciun creează disconfort pentru persoanele cu mobilitate redusă (DETALII AICI), organizatorii evenimentului au reacționat și spun că deja au implementat de câteva zile o serie de măsuri de accesibilizare.

Sesizarea a venit după ce mai mulți vizitatori au atras atenția că trecerile peste cablurile electrice erau prea abrupte sau dificil de traversat pentru persoane în scaun rulant, părinți cu cărucioare sau persoane vârstnice.

Noile rampe montate în 3 zile, pe cheltuiala proprie

Reprezentanții Târgului de Crăciun, prin organizatorul Andrei Drăgan, au transmis pentru Ora de Sibiu un punct de vedere oficial.

„În urma sesizării domnului Hambasan, am avut o întâlnire cu acesta și împreună am stabilit măsurile necesare. Le-am implementat în trei zile, pe cheltuiala noastră, astfel încât toate traversările de cabluri din Târg să fie echipate cu rampe conforme ca dimensiuni, ergonomie și semnalizare. Din câte știm, suntem singurul eveniment care a făcut asta.”, spune Andrei Drăgan.

Cum arată rampele instalate în Târgul de Crăciun

La fața locului au fost montate rampe realizate din panouri rigide, cu suprafață antiderapantă, înconjurate de margini de protecție și semnalizate cu bandă galben-neagră pentru vizibilitate crescută. Rampele sunt amplasate peste protecțiile pentru cabluri, astfel încât trecerea să fie lină și accesibilă. Lângă acestea a fost instalat și un indicator pentru accesul persoanelor cu dizabilități, vizibil din orice direcție.

Cele trei rampe permit traversarea fără obstacole atât pentru scaune rulante, cât și pentru cărucioare și persoane cu dificultăți de deplasare. Reprezentanții Târgului transmit că rămân deschiși la sugestii și că își propun să mențină standarde ridicate de accesibilitate.

„Ne dorim ca toți vizitatorii, indiferent de vârstă sau mobilitate, să se bucure de Târg în condiții cât mai bune. Dacă apar alte situații care pot fi îmbunătățite, le vom analiza și rezolva.”, a mai transmis Andrei Drăgan.