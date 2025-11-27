risc de tragedie în centrul sibiului: un consilier local cere verificarea urgentă a basoreliefurilor de pe fostul consiliu dirigent / video, foto

Pericolul pe care îl reprezintă o clădire din centrul Sibiului a fost subliniat în ședința Consiliului Local de joi, unde consilierul Adrian Bibu (PNL) a cerut verificarea basoreliefurilor de pe imobilele din zona istorică. Acesta a avertizat că elementele decorative deteriorate pot constitui un risc serios pentru sibieni și pentru turiști.

Mansarda unui imobil situat pe Pietonala Nicolae Bălcescu, la numărul 6, se află într-o stare avansată de degradare, iar consilierul a solicitat clarificări privind existența unui plan prin care primăria verifică structurile ornamentale ale clădirilor. El a reamintit tragedia din 2009, când un ornament în formă de leu s-a desprins de pe o clădire și a ucis o trecătoare.

„Vreau să aduc în atenție o chestiune la care nu am primit un răspuns, deși în data de 27 octombrie, colegul meu Ciprian Fulea a depus o adresă către dumneavoastră. Vă rugăm să ne informați dacă există un plan de măsuri la nivelul basoreliefurilor de pe clădiri și care este modalitatea de implementare a acestuia. Inclusiv eu, în data de 30 iulie 2025, am adus în atenția dumneavoastră această problemă. În urmă cu o lună, împreună cu colegul meu, am fost pe strada Nicolae Bălcescu, în urma unei sesizări, și am găsit această situație. Pe Bălcescu, la nr. 6, deasupra de SuperMama, cade clădirea. Partea de sus, de la mansardă, este desprinsă. Un specialist ar trebui să vadă chestiunea, să nu uităm de cazul din 2009 când un le s-a desprins de pe clădire la Farmacia 24, iar o doamnă a murit pe loc în stradă. Chestiunea trebuie analizată bine, mai ales că acolo este și o terasă. Și o să avem oameni pe conștiință dacă nu facem ceva”, a semnalat consilierul Adrian Bibu în ședința de joi.

Clădirea pe care a indicat-o consilierul a fost sediul Consiliului Dirigent al Transilvaniei. În anul 2023, ea a fost clasată ca monument istoric.