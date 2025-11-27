risc uriaș de explozie într-o benzinărie din sibiu / video

Panică în seara zilei de joi, 27 noiembrie, după ce mai mulți trecători au fost martori ai unei scăpări de gaz GPL din incinta unei benzinării din Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, în benzinăria Gazprom de pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu s-a produs o avarie la un furtun de alimentare a mașinile cu GPL. Acesta ar fi fost fisurat din cauza unui șoc mecanic, iar gazul aflat sub presiune s-a răspândit imediat în atmosferă. Doar o scânteie mai lipsea și totul s-ar fi putut transforma într-o tragedie.

Conform acelorași surse, angajații benzinăriei au reușit, în cele din urmă, să oprească scurgerea gazului, fără a solicita intervenția pompierilor ISU. Lipsa apelului la 112 a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Slt. Andreea Ștefan, care a menționat că pompierii sibieni nu au fost solicitați să intervină în zonă.