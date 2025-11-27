s-a mai deschis un ciot de autostradă: circulăm neîntrerupt pe a7 de la focșani la bucurești

Șoferii din România primesc vești bune: de joi, 27 noiembrie, Autostrada A7 va putea fi parcursă integral de la București până la Focșani.

Deschiderea lotului 3 Pietroasele – Buzău elimină ultimul segment lipsă, permițând deplasarea fără opriri pe aproximativ 145 de kilometri. Confirmarea vine atât din partea Ministerului Transporturilor, cât și a Asociației Pro Infrastructura, care urmărește atent evoluția marilor proiecte rutiere.

Noul tronson aduce șoferilor mai multă siguranță și timp economisit, eliminând segmentele de drum național care încetineau anterior circulația.

În paralel, au fost semnate contracte pentru construcția a 47 de kilometri din Autostrada A8, denumită și autostrada “Unirii”. Este vorba despre:

Lotul 1C: Sărățeni – Joseni, 32,4 km

Lotul 1D: Joseni – Ditrău, 14,4 km

De joi, călătoria de la București până la Focșani se poate face complet pe autostradă. Poimâine, șoferii vor putea circula pe cei 13,9 kilometri ai Autostrăzii A7 care ocolesc prin sud municipiul Buzău, astfel că între București (Petricani) și nordul Focșaniului vor fi aproape 192 de kilometri de autostradă continuă.

Traseul va putea fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate, cu viteză legală, oferind confort, predictibilitate și, cel mai important, siguranță. Aceasta este, practic, consecința unirii cioturilor pe care România s-a străduit să le finalizeze timp de 25 de ani. Inaugurarea vine la termenul contractual stabilit, fără prelungiri sau tertipuri birocratice, iar turcii de la Nurol și subcontractorii lor merită felicitări pentru respectarea obligațiilor asumate, după ce la primul lor proiect major în România, A3 Nușfalău-Suplacu, au înregistrat întârzieri de câteva luni.

Contractul semnat cu Nurol pe 22 noiembrie 2023, în valoare de 1 miliard de lei fără TVA, prevedea 20 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 1 martie 2024, ceea ce asigură respectarea termenului inițial de finalizare, noiembrie 2025. Până de Crăciun este de așteptat deschiderea a încă aproximativ 49 km între Focșani și Adjud, tot pe A7, în cel mai optimist scenariu. În schimb, pe A0 și DEx6 Galați-Brăila nu se mai preconizează deschideri în 2025, constructorii livrând mult sub așteptări. În prezent, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge la 1.367,3 km, din care 97,4 km au fost dați în folosință în 2025. Vestea bună este că în 2026 rețeaua din afara arcului carpatic va prinde cu adevărat formă, cu șanse mari ca verigile lipsă de pe A0 în jurul Bucureștiului și A7 până la Pașcani să devină istorie.