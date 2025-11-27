s-au finalizat lucrările la sediul consiliului județean sibiu: au costat 20 milioane lei / video, foto

Lucrările de reabilitare termică, eficientizare energetică și consolidare seismică a clădirii Consiliului Județean Sibiu de pe strada Magheru au fost finalizate. Investiția a costat peste 20 milioane lei.

Sediul Consiliului Județean din centrul Sibiului a fost supus unor intervenții de reabilitate și consolidare seismică. Lucrările au fost finalizate de curând, astfel că toți angajații, care fuseseră relocați în martie 2024 în alte clădiri, se vor reîntoarce în clădirea renovată.

Recepția la finalizarea lucrărilor s-a desfășurat în perioada 21 octombrie – 13 noiembrie și nu au fost constatate nereguli. „Construcția este finalizată în totalitate”, se arată în procesul verbal.

În perioada de execuție, valoarea contractului între județul Sibiu și Asocierea CON-A Operations SRL – Condesign SRL a fost majorată, date fiind lucrările suplimentare apărute, cât și din cauza ajustărilor de prețuri calculate. Așadar, valoarea finală a lucrărilor executate a fost 17.846.974,46 lei cu TVA. Valoarea finală a contractului a fost 20.186.948,44 lei cu TVA.