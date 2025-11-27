schimb de replici între vicepreședintele sindicatului de la filarmonică și șefa cj: „vă rog să fiți serios” / video

Consilierii județeni au avut pe masă, în ședința de joi, un proiect de hotărâre ce a vizat modificarea statului de funcții de la Filarmonica de Stat Sibiu. Chiar înainte de vot, între vicepreședintele Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din cadrul instituției de cultură și președinta CJ Sibiu a avut loc un schimb de replici.

Conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu a solicitat transformarea postului vacant de consultant artistic, gr.II din cadrul Compartimentului organizare spectacole, relații publice și marketing, în post de impresar artistic, gr.IA, motivat de creșterea numărului de evenimente culturale, de necesitatea încheierii de contracte și parteneriate, de unele cerințe legate de negocierea și reprezentarea artiștilor, a spectacolelor și a producțiilor artistice precum și de gestionarea deplasărilor artiștilor din cadrul instituției. Proiectul de hotărâre, care viza această modificare, a fost supus votului consilierilor județeni în ședința ordinară de joi.

Dar, înainte de vot, prezent în sală, vicepreședintele SAIFS, Daniel Luca, a luat cuvântul, acuzând că ar fi vorba despre o reorganizare mascată. „Am trimis mai devreme o adresă la Consiliul Județean și la Prefectură. La acest punct avem de fapt o reorganizare a instituției, nu sunt atașate toate documentele pentru acest punct, care ar fi nevoie să fie atașate. În adresele trimise de Filarmonică sunt informații inexacte sau incorecte sa false. Vreau să vă spun că din data de 30 iunie, de când a avut loc reorganizarea Filarmonicii de Stat Sibiu, în fiecare lună la filarmonică au avut loc rectificări bugetare la mai multe capitole bugetare. (…) Atât timp cât sunt litigii pe rol privind organigrama și statul de funcții, cerem să opriți, conform legii, aceste reorganizări mascate cu date incomplete și să așteptăm să se termine procesele. Dacă chiar se dorește o reorganizare, să facem consultare publică, așa cum spune legea”, a precizat vicepreședintele sindicatului.

Președinta Consiliului Județean a explicat că nu este vorba despre o reorganizare, ci doar despre modificarea unui post. „Dacă este să mergem pe regulament, ar fi trebuit să aveți o chestiune personală pe care să o invocați ca să puteți interveni într-o ordine de zi deja stabilită, dar asta este, o să trecem de această dată peste regulament. Am verificat cele invocate de către dumneavoastră și am constatat că datele economice furnizate sunt date din 2024, noi ne referim la 2025. Datele extrase de pe portalul Ministerului Finanțelor, deci nu se verifică ceea ce spuneți. Dar, și dacă ar fi fost așa, modificarea acelui post, care face obiectul acestui proiect, nu înseamnă o reorganizare în sensul prevăzut de legislația aplicabilă”, a spus Cîmpean.

Ea și-a întrerupt discursul, atenționându-l pe vicepreședintele sindicatului: „O să vă rog să fiți serios, că și noi v-am ascultat cu seriozitate și nu am zâmbit când ați spus lucruri care nu au nicio legătură nici cu adevărul, nici cu legislația. Să ne respectăm, este o ședință de consiliu în care solemnitatea este unul dintre lucrurile care ar trebui să o caracterizeze. Revenind, nu este vorba despre o reorganizare și nu presupune niciun impact bugetar cu privire asupra bugetului filarmonicii”, a adăugat Daniela Cîmpean.

Grupul consilierilor USR și PMP s-a abținut la acest proiect. Proiectul de hotărâre a fost adoptat totuși, aproape la limită, cu 17 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 4 abțineri.