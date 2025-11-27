start oficial al sărbătorilor la mediaș: iluminat festiv spectaculos și un patinoar pentru toți medieșenii în centrul orașului / video

Primăria Municipiului Mediaș a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, instalând iluminatul festiv pe arterele principale și pe străzile secundare ale orașului. Și în acest an, municipalitatea va folosi exclusiv echipamentele existente, fără a achiziționa instalații noi.

Prestatorul de servicii pentru iluminatul public va monta decorațiunile specifice sărbătorilor care constă în instalații ornamentale, ghirlande și alte elemente decorative.

Tot cu această ocazie, în Mediaș vor fi amplasați și împodobiți brazi tradiționali în mai multe zone ale municipiului: Piața Corneliu Coposu, cartierul Vitrometan, cartierul După Zid, cartierul 1 Decembrie, precum și în satul aparținător Ighișu Nou.

Odată cu aprinderea iluminatului festiv, va fi inaugurat și patinoarul amenajat pe platoul din fața Primăriei Mediaș, care va funcționa în perioada 5 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Deschiderea oficială va avea loc în 5 decembrie, de la ora 16:00, printr-un spectacol interactiv susținut de trupa The Sky, cu personaje specifice sezonului de iarnă. În ziua inaugurării, accesul la patinoar și închirierea patinelor vor fi gratuite.

Programul de funcționare al patinoarului va fi următorul:

– luni – joi și duminica: 12:00 – 20:00

– vineri și sâmbătă: 12:00 – 22:00

Patinajul se va desfășura în ture de câte 90 de minute, urmate de pauze de 30 de minute pentru refacerea gheții.

Invităm medieșenii de toate vârstele să se bucure de atmosfera festivă și de patinoar pe toată perioada sărbătorilor de iarnă.