studenții din sibiu se mobilizează pentru mama unei colege: alexandrina luptă cu cea mai agresivă tumoră cerebrală

Alexandrina, mama a două fetițe, se luptă cu una dintre cele mai agresive tumori cerebrale. Tratamentul vital de care are nevoie nu este acoperit de stat, iar studenții ULBS, împreună cu fiica ei, s-au mobilizat pentru a-i oferi o șansă reală la viață printr-un concert caritabil.

Alexandrina Maria Chera, o femeie de doar 45 de ani și mamă a două fetițe, se află într-o luptă cruntă cu glioblastomul, cea mai agresivă formă de tumoră cerebrală. De curând însă, a aflat că tumora a recidivat și i s-a recomandat încă o intervenție chirurgicală, în urma căreia va trebui să urmeze tratament cu AVASTIN, care, însă, în cazul tumorilor cerebrale, nu beneficiază de gratuitate prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Tratamentul costă peste 10.000 de lei lunar.

,,Trebuie să fac chimioterapie în venă”

„În februarie am fost diagnosticată, iar pe 24 februarie m-am operat. Glioblastomul este o tumoră foarte urâtă, malignă. Am făcut radioterapie și chimioterapie, dar tratamentul nu a dat rezultate.

Acum trebuie să fac chimioterapie în venă, care nu se dă gratuit pentru diagnosticul meu. Suma de care am nevoie este de 10.000 lei pe lună, două doze lunar. Avastin nu se decontează la tumorile cerebrale, doar la tumorile din corp, ceea ce nu mi se pare corect – suferința e aceeași”, a povestit Alexandrina.

Inițiativa fiicei și a studenților ULBS

Pentru a o sprijini în această luptă pentru viață, studenții de la specializarea Asistență Socială, anul III, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, au inițiat un concert caritabil, la inițiativa fiicei sale.

„Organizăm acest eveniment și avem nevoie să vină cât mai multe persoane. Fiecare donație, oricât de mică, poate face o diferență reală în viața Alexandrinei”, a declarat Alexandra Florea, colegă a fiicei.

Concertul va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 17:00, în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Pe scenă vor urca: Codruța Rodean, Mariana Anghel, Robert Târnăveanu

Grupul vocal „Flori din Mărginime”, coordonat de prof. Traian Stoiță, Grupul vocal de copii, Concertino al Școlii Gimnaziale Gura Râului, coordonat de prof. Ionuț Radu.

Cum poți ajuta

Cei care doresc să contribuie direct la tratamentul Alexandrinei pot face donații în contul:

IBAN: RO41 RZBR 0000 0600 2163 4341

Beneficiar: Alexandrina Maria Chera

Mențiune: „Donație pentru tratament”

Alexandrina locuiește în Ștefănești, Vâlcea, și nu va putea fi prezentă la eveniment din cauza stării de sănătate. Cu toate acestea, recunoaște și apreciază implicarea comunității și a copiilor în această campanie de strângere de fonduri.