un fost judecător sibian, ales președinte al csm: cine e liviu odagiu

Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, după ce a fost ales în cadrul ședinței de Plen a instituției.

Acesta a fost anterior președinte al Curții de Apel Alba Iulia și este membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

În aceeași ședință, procurorul Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al CSM și prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a fost desemnat vicepreședinte al instituției.

Mandatele noii conduceri sunt de un an și vor începe oficial la 7 ianuarie 2026, dată de la care Odagiu și Staicu îi vor înlocui pe judecătoarea Elena-Raluca Costache, respectiv procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Cine este Gheorghe Liviu Odagiu

Gheorghe Liviu Odagiu este un fost judecător sibian, cariera sa în magistratură începând în anul 2000, la Judecătoria Sibiu, unde a activat până în 2013, perioadă în care a obținut și gradul profesional de tribunal. Din 2013 este judecător în cadrul Curții de Apel Alba Iulia. Pe lângă activitatea de judecător, este, din 2018, membru al Rețelei judiciare române în materie penală.

Formare și educație

Liviu Odagiu este absolvent al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și deține un master în drept administrativ și administrație publică. În perioada 1999-2000 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii.

Activități profesionale și proiecte

S-a implicat în proiecte sociale și educaționale destinate persoanelor defavorizate și a fost expert în proiecte de optimizare a managementului din sistemul judiciar. De asemenea, a avut roluri de organizare în numeroase examene și concursuri din sistemul de justiție, inclusiv în comisii de soluționare a contestațiilor și comisii de examinare a judecătorilor pentru funcții de conducere.

Conferințe și formare continuă

A coorganizat și a fost speaker la conferințe internaționale pe teme precum drepturile omului și viitorul sistemului judiciar european și a susținut prezentări în cadrul unor evenimente profesionale. A participat la peste 50 de seminarii de formare profesională.

Competențe și abilități

Are competențe solide de comunicare, analiză, sinteză și management, fiind recunoscut pentru capacitatea de motivare a echipelor și gestionare a situațiilor de criză. Deține atestat de analist programator și competențe digitale avansate. Vorbește limba engleză și este cunoscut ca un bun cunoscător al stilurilor arhitectonice. Are permis de conducere categoria B.

Ce avere deține

Conform declarației de avere din 2024, acesta deține două apartamente în Sibiu și două mașini (Opel și Renault). Împreună cu soția, grefier la Parchetul Judecătoriei Sibiu, are economii de 500.000 de lei și un credit de 100.000 de euro.

FOTO Libertatea