vreme severă la munte: ploi, ninsori și rafale ce pot atinge 80 km pe oră

Județul Sibiu intră într-o nouă perioadă de instabilitate meteo, cu precipitații mixte, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului, în intervalul 26 noiembrie, ora 20:00 și 28 noiembrie, ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, vremea se va răci ușor, iar cerul va fi mai mult închis pe durata celor două zile. Precipitațiile vor apărea pe arii extinse în zona montană a județului, în special în masivele Făgăraș și Cindrel, unde la altitudini ridicate vor predomina ninsorile.

Conform Agerpres, în ultimele zile, majoritatea zăpezii depuse s-a topit la altitudini medii, însă pe crestele munților din jurul Sibiului persistă un strat subțire, în special în Făgăraș. La Bâlea-Lac, stratul măsura 1 cm în cursul zilei de miercuri, în timp ce la altitudini mai joase se găseau doar petece de zăpadă.

Meteorologii arată că în zilele anterioare cerul a fost temporar noros, iar în unele zone montane din centrul țării s-au semnalat precipitații slabe – ploi la baza muntelui și ninsori trecătoare la altitudini mari. Vântul a fost prezent în toate masivele, cu rafale ajungând frecvent la 50-70 km/h, iar pe crestele înalte din Meridionali au fost înregistrate pentru scurt timp 90-100 km/h. Local, a fost raportată și ceață.

În intervalul următor, cantitățile de precipitații vor fi mai importante:

peste 10 l/mp în majoritatea masivelor,

în majoritatea masivelor, 25-30 l/mp în sudul Carpaților Meridionali, inclusiv zona înaltă a județului Sibiu,

în sudul Carpaților Meridionali, inclusiv zona înaltă a județului Sibiu, izolat, în apropierea crestelor sudice ale Meridionalilor, se pot atinge 50-60 l/mp.

La altitudini de peste 1800 m, stratul de zăpadă va crește considerabil, fiind posibile acumulări de 15-20 cm, în special în zona de creastă din Făgăraș.

Vântul va continua să sufle moderat, cu intensificări ce pot ajunge la 60-80 km/h pe creste. De asemenea, ceața va fi frecventă, iar în zonele înalte se pot forma depuneri de chiciură.

Temperaturile prognozate