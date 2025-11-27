weekend prelungit la sibiu: nu ratați petrecerea backyard, spectacolul ,,noi suntem români”, evenimentele de 1 decembrie și deschiderea păltiniș arena

Ultimul weekend din noiembrie aduce la Sibiu o multitudine de evenimente culturale, sportive și festive. De la fotbal feminin și ateliere pentru copii, la lansări de carte, concerte cameral-clasice, petreceri tematice și o gală muzicală impresionantă, orașul pulsează de activitate înainte de Ziua Națională. Am selectat cele mai importante repere pentru 29 și 30 noiembrie, ca să știți unde merită să ajungeți.

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi

Vineri, 28 noiembrie 2025, complexul găzduiește Slalomul Paralel Special, un concurs dedicat schiorilor de elită și celor experimentați, desfășurat pe pârtia D, amenajată exclusiv cu zăpada conservată peste vară. Traseul, lung de aproximativ 200 de metri, include porți de slalom și cel puțin două rampe tehnice, iar competiția se va desfășura în format eliminatoriu, cu dueluri directe între sportivi. Premiile puse la bătaie depășesc valoarea de 10.000 de lei și includ echipamente sportive oferite de Flava Shop și Magazinul H2O, la care se adaugă premiile în bani asigurate de brandul Haix.

A doua zi, pe 29 noiembrie, Păltiniș Arena va da oficial startul sezonului de iarnă, marcând un moment în premieră: pârtia D se va deschide încă din prima zi, datorită celor 10.000 de metri cubi de zăpadă păstrați din sezonul trecut prin sistemul de snow-farming. Acest proces, care presupune depozitarea zăpezii sub o prelată specială și protejarea ei pe timp de vară, permite nu doar inaugurarea timpurie a sezonului, ci și stabilitatea stratului de zăpadă, completată ulterior de producția artificială. Reprezentanții complexului anunță că peste 40 de tunuri de zăpadă sunt pregătite să funcționeze imediat ce temperaturile o vor permite, pentru a acoperi toate pârtiile. (Detalii aici)

Deschiderea oficială va fi urmată, în jurul amiezii, de primul apres-ski party al iernii, unde atmosfera va fi animată de trupa Los Vagabondos, marcând astfel un debut de sezon plin de energie, muzică și bună dispoziție pe munte.

Paltiniș Arena

Literatură pentru cei mici și mari

Sâmbătă după-amiază, la ora 16:00, Librăria Humanitas găzduiește un eveniment special: lansarea volumului „Consulatul Lunii sau Adelina și crocodilii de mlaștină”, de Matei Vișniec, parte din Festivalul Poets in Transylvania.

Cartea, ilustrată de Joèla Visniec, îi poartă pe cititori într-o lume fantastică, în care poezie, aventură și magie se împletesc firesc. Alături de autor va fi prezent și scriitorul Radu Vancu. Participarea e gratuită, cu rezervare.

Fotbal Feminin U15

Tot sâmbătă, de la ora 14:00, Stadionul Municipal sintetic găzduiește etapa a noua a Campionatului Național U15 la fotbal feminin: ACS Alma Sibiu vs. LPS Târgu Mureș. Tinerele jucătoare aduc pe teren energie, ambiție și dorință de performanță.

Creativitate la Teatrul Gong

La Teatrul Gong, copiii de 6–10 ani pot participa la Atelierul de Comunicare prin Artă – „Cetăți”, unde timp de o oră construiesc turnuri, ziduri și fortificații din hârtie și carton.

În aceeași zi se joacă și spectacolul „Basmul Cămilelor”, o experiență vizuală și sonoră care transformă obiectele banale în instrumente magice. Spectacolul va avea reprezentații și pe 30 noiembrie.

Sâmbătă seara – Două moduri de a te bucura de weekend

Sâmbătă este seara contrastelor muzicale:

La Oldies Pub, de la ora 20:00, trupa Proconsul marchează 25 de ani de la apariția piesei „Cerul”, cu un concert 100% live, încărcat de emoție și nostalgie.

La Ramada Hotel Sibiu, de la ora 21:00, începe Retro Remix Party – Carnaval Edition, cu Geo da Silva, unde ritmurile anilor ’80–’00, lumini și costume creează un adevărat spectacol de club.

Brunch românesc la Backyard

Duminică, de la ora 13:00, Backyard deschide porțile pentru un Romanian Brunch cu live-cooking, muzică și vibe de sărbătoare. Între orele 14:00–16:00, mâncarea este servită într-un ritm relaxat, ca-n duminicile românești de altădată.

Evenimentul este gândit ca preludiu al sărbătorii de 1 Decembrie, cu mâncare tradițională, live-cooking și muzică bună. Biletele costă 70 de lei și pot fi achiziționate de AICI.

Evenimentul va avea atât zona de live-cooking, cât și momente muzicale special pregătite pentru acest brunch cu tematică românească. Atmosfera va fi completată de:

Pado & Belu,

Romulus Cipariu, la țambal,

DJ Szabo, care închide ziua cu un vibe modern, dar păstrând „aroma” autentică a evenimentului.

Ceremonie de Ziua Națională a României

Vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 11:00, la Troița „Mihai Viteazul” din Șelimbăr va avea loc ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori, prilejuită de Centenarul Sfințirii Troiței. La acest moment comemorativ vor participa reprezentanți ai Primăriei Șelimbăr, ai Consiliului Județean Sibiu, ai Prefecturii, alături de membri ai Garnizoanei Sibiu și ai unor importante asociații ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă.

Duminică, la ora 12:30, are loc ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Sadu. Primăria Sadu, Consiliul Județean Sibiu, Prefectura, Garnizoana Sibiu, Școala „Samuil Micu” și reprezentanții bisericilor locale se reunesc pentru a omagia memoria eroilor — un moment solemn, cu o încărcătură emoțională aparte în preajma zilei de 1 Decembrie.

Luni, 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României va fi marcată la Sibiu printr-o serie de ceremonii solemne.

De la ora 10:00 vor avea loc depuneri de coroane și jerbe de flori atât la Consiliul Dirigent, lângă Hotelul „Împăratul Romanilor”, unde sunt așteptați reprezentanți ai administrației locale și județene, europarlamentari, parlamentari, membri ai Garnizoanei Sibiu, ai Consulatului Germaniei, ai partidelor și ai mai multor asociații, cât și la Monumentul Eroilor din Hamba.

La ora 11:00, omagiile vor continua la Monumentul Eroilor din Șura Mare, iar seara, de la ora 18:00, tradiționala Retragere cu torțe va străbate orașul pe traseul Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Monumentele Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 – Str. Revoluției – Bulevardul Vasile Milea – Prefectură – Parcul Astra – Primăria Sibiu – Consiliul Județean – Bustul lui Nicolae Bălcescu.

foto: arhivă

Tot în 1 Decembrie, Sibiul găzduiește și unul dintre cele mai impresionante spectacole dedicate Zilei Naționale. Evenimentul artistic de amploare „Noi suntem români!” va aduce pe scenă valori, tradiții și simboluri definitorii pentru identitatea românească.

Manifestarea este finanțată de Primăria Municipiului Sibiu, iar Consiliul Județean Sibiu și Centrul „Cindrelul-Junii” sunt cofinanțatori ai proiectului cultural.

Pe scenă vor evolua Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul „Ceata Junilor” și renumita Orchestră „Lăutarii” din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Programul îi reunește pe unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai folclorului românesc: Nicolae și Tudor Furdui Iancu, Laura Lavric, Niculina Stoican, Floarea Calotă, Mariana și Adriana Anghel, Ovidiu Homorodean, Mihai Teacă, Alina Pinca, Alina Bică, Adrian Neamțu, Luminița Dejan, Gabriela Tuță, Maria și Mihai Nemeș, Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, Ionuț Fulea și mulți alții. Ediția din acest an este marcată de prezența specială a Loredanei, care va aduce un plus de energie și spectacol momentelor dedicate Zilei Naționale. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR și prezentat de Iuliana Tudor, una dintre cele mai respectate voci ale culturii tradiționale.

Christmas Gala Concert

Duminică dimineață, de la ora 11:00, Forumul German găzduiește concertul educativ „Eu sunt Sunet”, ideal pentru copii curioși să descopere instrumentele muzicale.

După-amiaza, la ora 17:00, în Sala Oglinzilor are loc un concert cameral rafinat, cu sonate de Schubert, Debussy și Hindemith, interpretate de Monica Florescu și Makcim Fernandez Samodaiev. Intrarea este liberă.

Iar seara, de la ora 18:00, Sala Thalia devine scena marelui „Christmas Gala Concert – Acapella & Friends”, care marchează 25 de ani de activitate ai grupului Acapella. Artiști precum Monica Anghel, Luminița Anghel, NICO și Vlad Miriță completează un spectacol care a devenit tradiție în Sibiu. Bilete sunt 106,05 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.

Filme la Cinegold

Cinegold propune un weekend plin de filme calitative:

Cravata Galbenă, Tati Full-Time, Sirat, Din Iubire, Keeper și Crăciunul Familiei Șoricescu.

Programul detaliat este disponibil pe site-ul cinematografului.

Fotbal U19, U17 și FCH vs UTA

Duminică este o zi plină și pentru iubitorii fotbalului. În Campionatul Național U19 și U17 au loc meciurile echipelor Interstar Sibiu și FC Hermannstadt, începând cu ora 12:00.

La ora 15:00, FCH întâlnește UTA într-o partidă mult așteptată. Suporterii pot petrece o zi întreagă alături de juniori și de echipa mare, într-o atmosferă sportivă intensă.