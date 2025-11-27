zvonuri infirmate: barajul de la gura râului este sigur și monitorizat în permanență

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu anunță că barajul Gura Râului este o construcție sigură, cu fundație solidă, ancorată în rocă stabilă și consolidată prin lucrări geotehnice complexe.

Monitorizarea este permanentă, cu aparatură de măsură și control (AMC) care oferă date în timp real. Informațiile apărute în spațiul public despre „cedarea fundației” nu corespund realității.

Structură solidă și fundație rezistentă

Barajul, construit din beton cu contraforți în stil „ciupercă”, are o structură robustă, capabilă să suporte presiunea apei. Fundația, cu lățimea de 73 m, distribuie uniform greutatea și minimizează riscul tasărilor diferențiate, asigurând stabilitate pe termen lung. Etanșarea se realizează prin injecții adânci, care limitează infiltrațiile și previn eroziunea internă.

Drenaj eficient și monitorizare continuă

Sistemul de drenaj include 75 de foraje care preiau și controlează presiunile din fundație și versanți. Siguranța barajului este completată de aparatura AMC: freatimetre, clinometre, pendule, extensometre, traductoare de presiune și rocmetre, toate monitorizând tensiunile și deformațiile structurii în timp real. Datele obținute permit identificarea rapidă a oricăror abateri și menținerea unui control riguros asupra siguranței construcției.

Pregătit pentru evenimente hidrologice extreme

Barajul este proiectat să facă față viiturilor foarte rare, cu probabilități de 0,1% și 0,01%, adică fenomene care pot apărea o dată la 1000 sau 10.000 de ani. Chiar și în aceste situații extreme, barajul poate gestiona volumele de apă fără risc pentru fundație. SGA Sibiu menține permanent un volum liber în acumulare pentru a atenua eventualele unde de viitură, iar exploatarea se realizează conform graficului dispecer, menținând parametrii structurali în limite sigure.

Barajul Gura Râului este sigur, iar fundația sa stabilă. Nu există pericol de cedare, iar monitorizarea continuă și manevrele coordonate asigură funcționarea barajului fără riscuri pentru populația din aval.