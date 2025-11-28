accident pe ion neculce în sibiu: două mașini avariate / foto update

Un accident rutier s-a produs, vineri după-amiază, pe strada Ion Neculce din Sibiu în apropiere de intersecția cu strada Fuiorului. Două mașini sunt avariate.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Fuiorului, un sibian de 44 de ani a pătruns in intersecția cu strada Ion Neculce fără a acorda prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus dinspre strada Turismului de către un sibian de 56 de ani”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, o minoră în vârstă de 9 ani, pasageră în autoturismul șoferului de 44 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital conștientă. Potrivit ISU Sibiu, fata acuza dureri lombare.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Trafic blocat total.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs pe strada Ion Neculce din Sibiu în apropiere de benzinăria Rompetrol. Două autovehicule sunt implicate în eveniment. Acestea au fost avariate.

Revenim cu detalii!