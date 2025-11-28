adolescentă din sibiu, dispărută: ați văzut-o pe mihaela?

O adolescentă din Sibiu este dispărută de vineri dimineața. Poliția și familia o caută pe Mihaela Gabriela Avram. Sunați la 112 dacă o vedeți.

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 17 ani, care nu a revenit la domiciliu. Contactați poliția dacă aveți informații despre ea.

„La data de 28 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați direct, de către o femeie cu privire la faptul că în această dimineață, fiica sa, AVRAM MIHAELA GABRIELA, în vârstă de 17 ani, a plecat de la domiciliu din municipiul Sibiu, fără a mai reveni. Semnalmente: înălțime 1,53 cm, greutate 50 kg, ochi căprui, păr brunet lung. Semne particulare: tatuaj la nivelul antebrațului mâinii drepte: un scorpion și un trandafir. La momentul plecării, tânăra purta pantaloni, bluză și geacă de culoare neagră, adidași albi și avea asupra sa un ghiozdan roz”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.