afacere de vânzare: salon de remodelare corporală cu aparate profesionale în centrul sibiului

Pe strada 9 Mai din Sibiu se oferă spre vânzare salonul Smart Slim, o afacere „la cheie” complet operațională, specializată în servicii de remodelare corporală și estetică. Prețul solicitat este de 29.000 €.

Afacere la cheie în centru

Salonul este pregătit să fie preluat imediat, fără investiții majore suplimentare. Locația ultracentrală, într-o zonă cu trafic pietonal intens, îl transformă într-o oportunitate excelentă pentru antreprenori care vor să intre rapid pe piața de beauty și remodelare corporală. Chiria este de 330 de Euro lunar.​

Dotări și echipamente

În preț sunt incluse 16 aparate profesionale pentru tratamente corporale și faciale, precum EMSlim, CryoShape, presoterapie, radiofrecvență, shock-wave, analiză corporală, masaj automatizat și saună, toate în garanție și cu certificate CE. Salonul dispune de mobilier complet, decor funcțional, website oficial, conturi active de social media și training inclus pentru folosirea echipamentelor și procedurilor.

Dotări incluse

Costuri și pachete suplimentare

Prețul de vânzare este de 29.000 €, iar chiria spațiului este foarte avantajoasă, de doar 330 €/lună, ceea ce reduce considerabil costurile lunare de operare. Sunt disponibile și trei pachete de aparate, ideale pentru completarea unui salon existent sau pentru deschiderea unuia nou, cu prețuri începând de la 9.500 €.

Avantaje pentru cumpărător

Afacerea este gândită astfel încât să poată fi administrată și de persoane fără experiență în domeniu, cu o perioadă estimată de recuperare a investiției de aproximativ 6–8 luni. Este o oportunitate excelentă și pentru asocieri între două-trei persoane, cu sprijin personalizat din partea actualului administrator, care oferă training, know-how și suport pentru acces la cursuri recunoscute de Ministerul Muncii.

Cum poți prelua salonul

Cei interesați pot obține mai multe detalii și pot programa o vizionare la telefon/WhatsApp 0752 772 771. Salonul Smart Slim își prezintă oferta și pe website-ul oficial www.smartslim.ro și pe pagina de Instagram. Pagina oficială de Facebook a salonului Smart Slim Sibiu poate fi găsită aici: Smart Slim Sibiu pe Facebook.

Detalii de contact