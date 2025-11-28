update - brunch-ul de la backyard cu proțap, live-cooking, țambal, amânat din cauza vremii

Backyard a anunțat vineri, că se AMÂNĂ evenimentul de duminică, 30 noiembrie. Astfel brunch-ul dedicat Zilei Naționale a României, cu mâncare tradițională, live-cooking și muzică bună, se va desfășura la o dată ulterioară.

UPDATE – Vremea strică planurile

”Din cauza vremii nefavorabile, Romanian Brunch se amână, dar promitem că revenim foarte curând cu noua dată a evenimentului. Biletele rămân valabile pentru evenimentul reprogramat, dar dacă preferi refund, echipa Livetickets te poate ajuta direct. Refund-ul biletelor se poate face până în data de 03.12.2025”, au anunțat cei de la Backyard.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Conceptul Romanian Brunch aduce împreună arome locale, preparate gătite pe loc și artiști care promit să transforme ziua într-o petrecere relaxată, „ca între prieteni”.

Accesul se face de la ora 13:00, iar mâncarea — inclusă în prețul biletului — va fi servită între 14:00–16:00.

Live-cooking, proțap, preparate tradiționale și artiști care încălzesc atmosfera

Evenimentul va avea atât zona de live-cooking, cât și momente muzicale special pregătite pentru acest brunch cu tematică românească. Atmosfera va fi completată de:

Pado & Belu ,

Romulus Cipariu , la țambal,

DJ Szabo, care închide ziua cu un vibe modern, dar păstrând „aroma” autentică a evenimentului.

Organizatorii spun că brunch-ul este modul Backyard de a celebra România:

„Pe 30 noiembrie, nu e doar un brunch: sărbătorim Ziua României în stilul Backyard. Brunch lung, cu suflet, miros de proțap, băuturi tradiționale și muzică faină. Ne adunăm să fim împreună, să râdem și să simțim gustul de acasă. Ne vedem acolo!”, transmit cei de la Backyard.

Un 1 Decembrie care începe mai devreme

Brunch-ul este conceput ca un eveniment de încălzire pentru sărbătoarea națională, într-un weekend în care sibienii au ocazia să se întâlnească, să socialieze și să intre în atmosferă înainte de 1 Decembrie.

Program și informații utile

Data: duminică, 30 noiembrie 2025

Ora deschiderii: 13:00

Servirea mâncării: 14:00–16:00

Locație: Backyard – The Home of Backyard

Bilete: 70 de lei și pot fi achiziționate de AICI

Rezervări: +40 743 272 597

Evenimentul este gândit ca un brunch lung, cu preparate tradiționale, muzică live și atmosferă de sărbătoare, dedicat celor care vor să intre în spiritul Zilei României într-o manieră relaxată și prietenoasă.