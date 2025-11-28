update - brunch-ul de la backyard cu proțap, live-cooking, țambal, amânat din cauza vremii

Backyard a anunțat vineri, că se AMÂNĂ evenimentul de duminică, 30 noiembrie. Astfel brunch-ul dedicat Zilei Naționale a României, cu mâncare tradițională, live-cooking și muzică bună, se va desfășura la o dată ulterioară.
UPDATE – Vremea strică planurile
”Din cauza vremii nefavorabile, Romanian Brunch se amână, dar promitem că revenim foarte curând cu noua dată a evenimentului. Biletele rămân valabile pentru evenimentul reprogramat, dar dacă preferi refund, echipa Livetickets te poate ajuta direct. Refund-ul biletelor se poate face până în data de 03.12.2025”, au anunțat cei de la Backyard.
Vezi această postare pe Instagram
ȘTIREA INIȚIALĂ
Conceptul Romanian Brunch aduce împreună arome locale, preparate gătite pe loc și artiști care promit să transforme ziua într-o petrecere relaxată, „ca între prieteni”.
Accesul se face de la ora 13:00, iar mâncarea — inclusă în prețul biletului — va fi servită între 14:00–16:00.
Live-cooking, proțap, preparate tradiționale și artiști care încălzesc atmosfera
Evenimentul va avea atât zona de live-cooking, cât și momente muzicale special pregătite pentru acest brunch cu tematică românească. Atmosfera va fi completată de:
-
Pado & Belu,
-
Romulus Cipariu, la țambal,
-
DJ Szabo, care închide ziua cu un vibe modern, dar păstrând „aroma” autentică a evenimentului.
CITEȘTE ȘI: Delia concertează în Sibiu de Revelion 2026: Backyard promite un show uriaș la Redal Expo
Organizatorii spun că brunch-ul este modul Backyard de a celebra România:
„Pe 30 noiembrie, nu e doar un brunch: sărbătorim Ziua României în stilul Backyard. Brunch lung, cu suflet, miros de proțap, băuturi tradiționale și muzică faină. Ne adunăm să fim împreună, să râdem și să simțim gustul de acasă. Ne vedem acolo!”, transmit cei de la Backyard.
Un 1 Decembrie care începe mai devreme
Brunch-ul este conceput ca un eveniment de încălzire pentru sărbătoarea națională, într-un weekend în care sibienii au ocazia să se întâlnească, să socialieze și să intre în atmosferă înainte de 1 Decembrie.
Program și informații utile
-
Data: duminică, 30 noiembrie 2025
-
Ora deschiderii: 13:00
-
Servirea mâncării: 14:00–16:00
-
Locație: Backyard – The Home of Backyard
-
Bilete: 70 de lei și pot fi achiziționate de AICI
-
Rezervări: +40 743 272 597
Evenimentul este gândit ca un brunch lung, cu preparate tradiționale, muzică live și atmosferă de sărbătoare, dedicat celor care vor să intre în spiritul Zilei României într-o manieră relaxată și prietenoasă.
Ultima oră
- Șocant la Copșa Mică: femeie agresată și violată de concubin – poliția l-a arestat 10 minute ago
- UPDATE – Brunch-ul de la Backyard cu proțap, live-cooking, țambal, AMÂNAT din cauza vremii 10 minute ago
- Ceremonie la Academia Forțelor Terestre Sibiu: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu / foto 22 de minute ago
- Campanie cu suflet la Grădinița 14 din Sibiu: peste 200 kg de fructe și legume donate copiilor de la Șura Culturală / foto 25 de minute ago
- Noul subprefect al Sibiului, Albu Andra-Maria, a depus jurământul 31 de minute ago