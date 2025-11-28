campanie cu suflet la grădinița 14 din sibiu: peste 200 kg de fructe și legume donate copiilor de la șura culturală / foto

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 din Sibiu a participat la campania națională „Săptămâna fructelor și legumelor donate”. Copiii, părinții și cadrele didactice au adunat peste 200 de kilograme de mere, portocale, banane, cartofi, ceapă și ardei pentru oamenii cu venituri reduse.

În pragul sărbătorilor de iarnă, când toți ne gândim la ce cadouri ne dorim să primim, este important să nu uităm de cei care nici nu îndrăznesc să viseze la daruri de Crăciun. Colectivul Grădiniței cu P.P. nr. 14 din Sibiu s-a alăturat campaniei naționale „Săptămâna fructelor și legumelor donate” și a strâns peste 200 kilograme de fructe și legume pentru Șura Culturală, afterschool social frecventat de copii ce provin din familii cu venituri reduse.

Pe parcursul săptămânii acesteia, micuții de la Grădinița 14, împreună cu părinții și cadrele didactice, au contribuit pentru a le face sărbătorile mai bune celor aflați la nevoie.

„În perioada 18–22 noiembrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Sibiu a participat la campania națională „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, o acțiune socială anuală derulată sub egida Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC). Pe parcursul întregii săptămâni, cadrele didactice, părinții și copiii din toate grupele au contribuit cu fructe și legume proaspete. În total, am reușit să strângem aproximativ 200–250 de kilograme de produse (mere, cartofi, morcovi, portocale, banane, ardei, ceapă etc.). Toate au fost sortate și pregătite de cadrele didactice și de părinți, cu multă grijă și responsabilitate. Crucea Roșie Sibiu, prin sprijinul doamnei Rodica, ne-a direcționat donațiile către Șura Culturală, un afterschool social unde sunt sprijiniți copii și familii cu venituri reduse”, au precizat reprezentanții Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14 Sibiu.

Astfel de activități nu sunt doar colecte materiale, ci experiențe de formare pentru copii, căci ei învață ce înseamnă empatia și generozitatea prin gesturi concrete, ușor de înțeles pentru vârsta lor. De asemenea, părinții au ocazia să se implice în viața comunității, iar cadrele didactice pot educa prin exemplu personal. „Copiii simt că pot ajuta cu adevărat, iar acest sentiment este valoros pentru dezvoltarea lor emoțională și socială”, au adăugat reprezentanții grădiniței.

În anul școlar 2024-2025, Grădinița cu P.P. Nr. 14 Sibiu a derulat, tot în parteneriat cu Crucea Roșie Sibiu, proiectul „Mâini mici – inimi mari”, în cadrul căruia: cadrele didactice, părinții și preșcolarii au adunat alimente, dulciuri, haine și jocuri, pe care le-au donat Asociației Pro Vita din cartierul Turnișor atât cu ocazia Crăciunului cât și cu ocazia Paștelui. Atunci, ca și acum, implicarea comunității a fost minunată, iar bucuria copiilor de a dărui a fost cea mai mare reușită. „Pentru grădinița noastră, implicarea în proiecte sociale a devenit o tradiție. Ne bucurăm să fim parte din inițiativele desfășurate la nivel național, dar și să inițiem noi proiecte cu caracter social. Cadrele didactice, copiii și părinții formează o echipă frumoasă, unită de dorința de a ajuta. Credem în puterea gesturilor mici, făcute cu inimă mare, și în faptul că fiecare campanie la care participăm înseamnă o lecție de viață pentru copii, dar și un sprijin pentru cei care au nevoie”, au precizat reprezentanții Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14 Sibiu.

