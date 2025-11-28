ceremonie la academia forțelor terestre sibiu: 173 de ani de la moartea lui nicolae bălcescu / foto

Academia Forțelor Terestre a marcat astăzi 173 de ani de la dispariția lui Nicolae Bălcescu, istoric, publicist și revoluționar pașoptist, una dintre figurile fundamentale ale culturii și identității românești.

Considerat un vizionar al modernizării armatei, Bălcescu este și patronul spiritual al instituției, iar contribuția sa rămâne definitorie pentru formarea învățământului militar românesc.

Prin scrierile și viziunea sa, Nicolae Bălcescu a pus bazele unor concepte esențiale în organizarea armatei române și a inspirat înființarea primei școli de ofițeri din țările române, deschisă în 1847 la București. Idealurile sale – libertate, unitate și progres – continuă să reprezinte repere morale pentru generațiile de militari formate în cadrul academiei.

În semn de omagiu, cadrele militare și personalul instituției au participat la o ceremonie în cadrul căreia a fost depusă o coroană de flori la bustul lui Nicolae Bălcescu aflat în incinta academiei. Momentul a fost însoțit de un scurt ceremonial militar și de evocarea personalității revoluționarului pașoptist.

Muzeograful instituției, dr. Cosmin Roman, a subliniat în discursul său rolul esențial pe care Bălcescu l-a avut în dezvoltarea gândirii istorice și politice românești, amintind rigoarea cu care acesta a scris, diversitatea temelor abordate și impactul major al operei sale asupra ideii de unitate națională. Roman a evocat și recunoașterea oferită, la un secol de la moartea acestuia, când Școala Militară de Infanterie a primit numele lui Bălcescu, tradiție care se păstrează și astăzi ca parte a identității academiei.

Comunitatea militară i-a adus astfel un omagiu unui mare român, a cărui moștenire continuă să inspire formarea liderilor militari ai României.

„Nicolae Bălcescu rămâne pentru noi un simbol al dedicării totale față de țară și al credinței în valorile care au stat la baza modernizării României. Moștenirea sa ne obligă să păstrăm vie responsabilitatea față de misiunea pe care o avem în formarea ofițerilor Armatei României”, au transmis reprezentanții Academiei Forțelor Terestre.

FOTO : Daniela Oana și Alexandra Trefaș