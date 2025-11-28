christmas at the palace 2025: cea mai vibrantă experiență de iarnă din sibiu – muzică live, deserturi la doză și arome de crăciun / video reportaj

Christmas at the Palace a revenit în centrul Sibiului cu o energie care te prinde din prima clipă: muzică live, DJ sets, zone de food & drink și un decor care te face să simți că ai pășit direct într-o poveste de iarnă. Nu este doar un târg – este o stare de spirit, o petrecere continuă care te atrage zi de zi pe Strada Xenopol.

Organizatorul evenimentului, Sebastian Marcovici, a vorbit cu entuziasm despre amploarea și noutățile ediției din acest an:

„Bine ați venit pe o stradă pe care noi o considerăm, mai nou, cea mai frumoasă stradă, adică strada Xenopol. Bine ați venit la Christmas at the Palace.

Este un eveniment pe care îl organizăm în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și anul acesta, în premieră, avem aceste căsuțe pe zona pietonală a străzii Xenopol. Concertele se țin în curtea interioară, în una din curțile Muzeului Brukenthal și ne bucurăm că evenimentul, de când am început, din 14 noiembrie, este extrem de vizitat și extrem de căutat de sibieni, dar și de turiști.” spune Sebastian.

Cele mai așteptate concerte

Organizatorul a vorbit și despre cele mai așteptate concerte:

„Din punctul meu de vedere, concertul celor de la The Mono Jacks, concertul de deschidere, a fost unul de suflet. Concertele din interiorul Muzeului Brukenthal sunt concerte acustice, exclusiv acustice.

Așteptăm cu nerăbdare concertul celor de la Byron. Este una din trupele care ne-a fost alături pe tot parcursul nostru, al tot ce a însemnat Focus până acum. Un highlight este și concertul Jazzy Bit cu DJ Calu. Pentru weekendul prelungit de 1 Decembrie, o vom avea alături de noi pe Simona de la Giant și pe artistul local Romulus Cipariu.”

Astfel, Strada Xenopol devine, până la final de decembrie, un adevărat centru cultural și social al orașului.

Delicii pentru toți: lumânări artizanale, preparate secuiești, deserturi la doză

La standul CANDLE, Joy & Spirit, lumânările sunt mici opere de artă. Simona Dăncilă explică:

„Avem lumânări parfumate din ceară de soia. Nu au adaos de parafină, sunt sută la sută naturale și arată ca niște dulciuri, dar nu sunt comestibile. Avem aromă de scorțișoară, de brad, de ciocolată.

La Christmas at the Palace atmosfera e super faină, mai ales seara, după ce se aprind luminițele, așa că vă așteptăm și astăzi până la ora 22:00.

Prețurile sunt în funcție de gramaj: pleacă de la 20 de lei, de exemplu pentru cele în miniatură, și până la 80–100 de lei, în funcție de modelul de lumânare și de gramaj.

Procesul necesită destul de mult timp. Durează până se întărește partea de bază, iar partea de deasupra, care arată ca o frișcă, se face exact ca la prăjituri, cu telul. Durează undeva la patru ore o lumânare, două, în funcție de ce avem de făcut. Cele mai populare sunt cele care au o tentă de frișcă, ciocolată cu frișcă și, clar, cele de Crăciun.”

Preparate tradiționale venite de la Sovata

Fodor Sándor, de la Árpád Kürtős & Lángos House, aduce gusturile autentice ale zonei Mureșului:

„Noi am venit din Sovata, județul Mureș. Vă așteptăm cu cozonac kürtős secuiesc, langoși, plăcinte ardelenești. Legat de prețuri, kürtősul cu nucă de cocos sau caramel este 25 de lei, cel cu zmeură este 35 de lei, iar langoșii și plăcintele sunt 25 de lei bucata. Cel mai cerut produs al nostru e kürtősul cu nucă.”

Deserturi la doză, o surpriză dulce a ediției

Unul dintre punctele cele mai vizitate este standul Katrin, unde deserturile sunt prezentate în doze elegante și moderne, un concept care a atras imediat atenția publicului. Biscuiții cu nucă costă 35 de lei, prăjiturile asortate sunt 55 de lei, choux à la crème și tiramisu sunt 25 de lei fiecare, iar budinca de chia este 29 de lei.

Cocktailuri, băuturi calde și energizante

La Christmas at the Palace se găsește și o gamă largă de băuturi. Un Cuba Libre costă 29 de lei, la fel și un gin tonic, un vodka mix, un whiskey sau un Jägermeister. Pentru cei care preferă băuturi mai rapide, shoturile sunt 15 lei, iar berea costă tot 15 lei. Red Bull este 20 de lei, apa 10 lei, iar punch-ul cald de iarnă este 15 lei și este printre băuturile cele mai căutate în serile reci.

Pentru vizitatorii care au poftă de o gustare caldă, Happy Fries servește hotdog la 24 de lei, cartofi cu sos la 22 de lei și cartofi cu cheddar la 25 de lei, o combinație ideală pentru o plimbare în aer rece printre luminițe.

Atelierele de Crăciun pentru copii – creativitate și magie

O noutate importantă a ediției o reprezintă atelierele creative pentru copii, organizate între 17 noiembrie și 19 decembrie, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Alexandra, coordonatoarea atelierelor Spiridușii, artiști ai Muzeului Brukenthal, explică:

„Aceste ateliere se desfășoară în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie. Avem patru tipuri de activități: Cana Crăciun mistică, pictură pe pânză, decorarea semnelor de carte, iar în ultima săptămână, înainte de terminarea semestrului, decorarea de cană, iar la Crăciun – sticla.”

Christmas at the Palace reușește să creeze, seară de seară, o combinație specială între muzică, lumini, arome și tradiții reinterpretate. De la deserturi la doză și lumânări parfumate până la preparate tradiționale, cocktailuri, concerte acustice și ateliere pentru cei mici, totul conturează un eveniment complet, în care Crăciunul nu este doar decor, ci atmosferă autentică și bucurie împărtășită.