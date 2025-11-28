colegiul „școala națională de gaz” mediaș organizează prima competiție de dezbateri pentru liceeni

Colegiul „Școala Națională de Gaz”, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, organizează prima ediție a competiției de dezbateri academice pentru liceeni, „Cupa CSNG Centru”.

Evenimentul se va desfășura în perioada 29-30 noiembrie, la sediul colegiului, și va reuni 12 echipe, alcătuite din 36 de elevi, împărțiți în două secțiuni: Avansați și Începători.

La competiție vor participa elevi din instituții de învățământ din regiunea Centru, printre care Colegiul Național Militar „Mihai Viteazu” din Alba Iulia, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Brașov, Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Târgu Mureș, precum și trei echipe ale liceului gazdă.

„Cupa CSNG Centru” își propune să fie o sărbătoare a intelectului, a gândirii critice și a elocvenței. Competiția va fi coordonată de arbitri experimentați, care vor asigura un cadru propice dezbaterii raționale și schimbului constructiv de idei.