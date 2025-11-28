concedieri pe bandă rulantă la sibiu: două firme de it au dat afară zeci de angajați 

Cinci firme din județul Sibiu au făcut concedieri colective în acest an, peste 200 de angajați fiind afectați de măsuri. Printre companiile care au făcut restructurări se numără două firme din sectorul IT.

Sute de oameni din județul Sibiu s-au văzut nevoiți să își caute un nou loc de muncă după ce companiile la care lucrau au anunțat că vor face concedieri colective. În total, cinci firme din județ au luat o astfel de decizie, iar alte cinci firme, care nu au sediul social în județ, dar au puncte de lucru aici, au efectuat concedieri colective.

„În perioada 01.01.2025 – 15.11.2025 s-au înregistrat notificări privind decizia de efectuare a concedierilor colective din partea a 5 (cinci) angajatori cu sediul social în județul Sibiu, ulterior notificărilor privind concedierile preconizate, fiind afectați un număr de 229 salariați”, precizează Alexander George Wolf, directorul ITM Sibiu, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Concedieri colective la firme de textile, IT și o agenție de turism

Prima companie care a notificat ITM Sibiu să intenționează să efectueze concedieri colective a fost o firmă care se ocupă cu fabricarea articolelor confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp), cu codul CAEN 1392. Notificarea către ITM a venit în 30 ianuarie 2025, iar începând cu data de 31 martie, 51 dintre cei 64 de salariați ai unității au fost dați afară.

Următorul angajator care a luat decizia concedierii colective a fost o firmă care se ocupă cu fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament (CAEN 1512). Notificarea finală a venit în 10 februarie, iar la data de 11 martie, 34 dintre cei 107 salariați au fost concediați.

Nici în cadrul firmelor de IT nu a fost liniște în această perioadă. Jumătate dintre angajații unei companii cu sediul în Sibiu s-au văzut nevoiți să își găsească un alt loc de muncă. „Un angajator cod CAEN 6201 (6210 Rev. 3) – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), a efectuat notificarea finală în 27.06.2025, iar 60 de salariați au fost afectați, din totalul de 104 salariați ai unității”, transmit reprezentanții ITM Sibiu. Cele 60 de persoane au fost concediate în 1 iulie.

În 20 octombrie, o altă companie din IT, care are ca domeniu de activitate „alte activități de servicii privind tehnologia informației (CAEN 6209)”, a transmis o notificare către ITM privind concedieri colective. Firma, care are 71 de angajați, a decis să îi de afară pe 66 dintre ei începând cu data de 1 decembrie 2025.

De asemenea, o agenție de turism din județul Sibiu a notificat ITM că urmează să facă concedieri colective. În cazul acesteia, 18 dintre cei 38 de salariați rămân fără loc de muncă începând cu data de 30 noiembrie 2025.

Pe parcursul anului 2025, la ITM Sibiu au fost înregistrate notificări privind efectuarea concedierilor colective din partea a 5 angajatori care nu au sediul social în județul Sibiu, având însă salariați sau puncte de lucru și pe raza județului, fiind afectați de aceste concedieri un număr de 18 salariați la nivelul județului Sibiu.